Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 30.6.2026 klo 14:30

DIGITALIST GROUP OYJ:N LIIKKEELLE LASKEMIEN OMANPÄÄOMAN EHTOISTEN VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

Yhtiön liikkeelle laskemien omanpääoman ehtoisten vaihtovelkakirjalainojen VVK 2021/1, VVK 2021/2, VVK 2021/3, VVK 2021/4, VVK 2022/1, VVK 2025/1, VVK 2025/2 sekä VVK 2025/3 ja niihin liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevien ehtojen muuttaminen

1.Turret Oy Ab:lle suunnatut vaihtovelkakirjalainat 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) ja Turret Oy Ab (”Turret”) ovat tänään allekirjoittaneet sopimukset Turretin merkitsemien vaihtovelkakirjalainojen (”Vaihtovelkakirjalainat”) 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3 sekä niihin liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muita erityisiä oikeuksia (”Erityiset Oikeudet”) koskevien ehtojen (”Ehdot”) muuttamisesta.

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2026 Turretin merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3 ehtojen muuttamisesta.

Turret on Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Peter Eriksson ja Andreas Rosenlew eivät ole osallistuneet Turretin kanssa solmittuja Vaihtovelkakirjalainasopimuksiin liittyvään päätöksentekoon.

Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3 ja niihin liitettyjen erityisten oikeuksien ("Erityiset Oikeudet") pääkohdat muutosten jälkeen ovat seuraavat:

Vaihtovelkakirjalaina 2021/1

Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n määrä on 650.000 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.

Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 650.000 kappaletta.

Osakkeen vaihtokurssina käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1–2 voidaan vaihtaa kumpikin enintään 250.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 3 voidaan vaihtaa enintään 150.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/1 ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.

Laina-aika on 30.3.2021–31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/1 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 650.000 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 58,32 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n pääomamäärä on 13.010.650,50 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 13.010.660 kappaletta.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä kahteenkymmeneen (20), nimellisarvoltaan 650.532,52 euron arvoiseen velkakirjaan.

Osakkeen vaihtokurssina käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 650.533 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.

Laina-aika on 20.4.2021–31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/3 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 13.010.660 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 90,96 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2022/1

Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n pääomamäärä on 1.931.500 euroa. Pääomamäärä on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;

Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;

Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 1.931.500 kappaletta;

Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä viiteen (5), nimellisarvoltaan 386.300 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 386.300 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;

Laina-aika on 28.10.2022 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2022/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2022/1 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 1.931.500 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 69,67 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n pääomamäärä on 2.617.363,41 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 2.617.363 kappaletta;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä neljään (4), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 617,363,41 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1-4 voidaan vaihtaa kukin enintään 500.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 5 voidaan vaihtaa enintään 617.363 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.

Laina-aika on 30.6.2025 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2025/1 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 2.617.363 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 73,53 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n pääomamäärä on 2.000.000 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 2.000.000 kappaletta.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä neljään (4), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 500.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.

Laina-aika on 30.12.2025 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2025/3 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 2.000.000 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 70,11 prosenttiin.

Holdix Oy Ab:lle suunnatut vaihtovelkakirjalainat 2021/2, 2021/4 ja 2025/2

Digitalist Group ja Holdix Oy Ab (”Holdix”) ovat tänään allekirjoittaneet sopimukset Holdixin merkitsemien vaihtovelkakirjalainojen (”Vaihtovelkakirjalainat”) 2021/2, 2021/4 ja 2025/2 sekä niihin liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muita erityisiä oikeuksia (”Erityiset Oikeudet”) koskevien ehtojen (”Ehdot”) muuttamisesta.

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2026 Holdixin merkitsemien Vaihtovel-kakirjalainojen 2021/2, 2021/4 ja 2025/2 ehtojen muuttamisesta.

Holdix on Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.

Vaihtovelkakirjalainojen 2021/2, 2021/4 ja 2025/2 ja niihin liitettyjen erityisten oikeuksien ("Erityiset Oikeudet") pääkohdat muutosten jälkeen ovat seuraavat:

Vaihtovelkakirjalaina 2021/2

Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n määrä on 350.000 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.

Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/2:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 350.000 kappaletta.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/2:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä kahteen (2), nimellisarvoltaan 100.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 150.000 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1-2 voidaan vaihtaa kumpikin enintään 100.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 3 voidaan vaihtaa enintään 150.000 uuteen Yhtiön Osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.

Laina-aika on 30.3.2021 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Holdix tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/2 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 350.000 uutta osaketta, Holdixin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 23,70 prosentista noin 32,36 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/4

Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n pääomamäärä on 6.061.103,57 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;

Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;

Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:ään liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 6.061.100 kappaletta;

Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 jakaantuu yhteensä kymmeneen (10), nimellisarvoltaan 606.110,36 euron arvoiseen velkakirjaan.;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 606.110 uuteen Digitalist Group Oyj:n osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;

Laina-aika on 20.4.2021 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Holdix tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/4 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 6.061.100 uutta osaketta, Holdixin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 23,70 prosentista noin 76,05 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n pääomamäärä on 1.038.352,60 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.

Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 1.038.352 kappaletta.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä yhteen (1), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 538.352,60 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirja 1 voidaan vaihtaa enintään 500.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 2 voidaan vaihtaa enintään 538.352 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.

Laina-aika on 30.6.2025 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Holdix tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2025/2 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 1.038.352 uutta osaketta, Holdixin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 23,70 prosentista noin 44,49 prosenttiin.





DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus





Lisätietoja antaa: Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422

magnus.leijonborg@digitalistgroup.com





Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. +358 40 506 0080

esa.matikainen@digitalistgroup.com





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