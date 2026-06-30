La Conférence mondiale sur l’économie numérique 2026 offrira un véritable « festin numérique »

PÉKIN, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les informations présentées lors de la conférence de presse de la Global Digital Economy Conference 2026 (GDEC 2026 ou Conférence mondiale sur l’économie numérique 2026), tenue le 25 juin, l’événement se tiendra du 2 au 5 juillet. Placée sous le thème « Building Digital-Friendly Cities -- Digital Intelligence without Boundaries » (Construire des villes favorables au numérique – Une intelligence numérique sans frontières), la conférence portera sur des enjeux majeurs dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, la gouvernance numérique et les données en tant que facteur de production. Réunissant près de 40 délégations de haut niveau et plus de 1 000 invités de marque du monde entier, la conférence entend favoriser le partage des avancées en matière d’innovation numérique et renforcer la confiance mutuelle en matière de gouvernance numérique. Elle promet ainsi d’offrir au public international un tout nouveau « festin numérique ».

Les organisateurs ont indiqué que l’édition 2026 adoptera une structure renforcée autour du modèle « 1 + 1 + N », comprenant une cérémonie d’ouverture, un forum principal, le Dialogue mondial sur la construction de villes favorables au numérique, ainsi que N forums thématiques, complétés par une série d’activités organisées tout au long de l’année.

Pendant la conférence principale, plus de 50 forums thématiques seront organisés autour de deux grands axes : la transformation numérique de l’industrie et « IA+ ». Ils couvriront l’ensemble de la chaîne de valeur dans des domaines stratégiques tels que le commerce et l’économie numériques internationaux, la formation des talents du numérique, la valorisation des données, la gouvernance numérique mondiale et les industries de pointe du futur. L’objectif est de créer une plateforme d’échanges unique réunissant les politiques publiques, les technologies, l’industrie et les capitaux.

La conférence inaugurera également une plateforme dédiée aux premières mondiales et aux lancements de nouveaux produits, centrée sur des secteurs clés tels que les grands modèles d’intelligence artificielle, la robotique et la fabrication intelligente. Elle présentera un large éventail de technologies et de produits inédits, développés en Chine comme à l’international, parmi lesquels des modèles mondiaux, des robots humanoïdes et des technologies de simulation full-stack (entièrement intégrées), afin d’accélérer le déploiement mondial des technologies de pointe.

Parallèlement, la conférence proposera une Digital Economy Experience Week (Semaine de découverte de l’économie numérique), avec la création d’un marché thématique consacré aux tendances numériques dans le quartier du Temple Longfu, à Pékin. S’appuyant sur la technologie des jumeaux numériques, celui-ci intégrera des expériences de consommation en ligne et hors ligne. Les organisateurs ont également prévu plusieurs parcours thématiques consacrés à la culture et au tourisme numériques, notamment le « Yizhuang Humanoid Robot Industry Tour » et le « Chaoyang Culture-Sports Digital-Intelligence Integration Tour », afin de permettre au grand public de découvrir concrètement les avancées de l’économie numérique. En outre, la conférence accueillera des événements spéciaux tels que l’AIGC for Future Global Challenge et le Digital Economy Industry Expo, offrant une expérience immersive alliant conférences, expositions, compétitions et démonstrations.

Selon Liu Weiliang, directeur adjoint du Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology (Bureau municipal de l’économie et des technologies de l’information de Pékin), cette édition vise à renforcer la dimension internationale de la conférence et sa capacité à mettre en relation les ressources mondiales. Elle ambitionne de promouvoir une coopération internationale plus approfondie et plus étendue grâce à une approche plus ouverte et à des mesures plus pragmatiques.

Source : Global Digital Economy Conference 2026