WattCycle rückt auf der Intersolar Europe 2026 praxisnahe Energiespeicher für Wohnmobil, Zuhause und Balkon in den Fokus

 | Source: WattCycle WattCycle

MÜNCHEN, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WattCycle hat seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2026 erfolgreich abgeschlossen. Im Mittelpunkt standen LiFePO4-Batterien und intelligente Speicherlösungen für Wohnmobile, private Haushalte, Balkonkraftwerke und Off-Grid-Anwendungen. Damit unterstrich das Unternehmen seine Rolle im europäischen Wandel hin zu flexibler Energieunabhängigkeit.

Im Rahmen der The smarter E Europe 2026 präsentierte WattCycle praxisnahe, sichere und benutzerfreundliche Speichersysteme für die tägliche Nutzung. Der Messestand verzeichnete großes Besucherinteresse. Gespräche konzentrierten sich vor allem auf Speicherleistung, einfache Bedienung, reale Anwendungsszenarien und langfristige Zuverlässigkeit.

the smarter E Europe

Die Präsentation von WattCycle umfasste vier zentrale Anwendungsbereiche:

  1. Balkonkraftwerk-Speicher: All-in-One- und stapelbare Lösungen für europäische Haushalte, angeführt vom WattCycle PIONEER 2500W Balkonkraftwerk-Speicher.
  2. Heim-Speicherlösungen: 48V Wand- und Rack-Systeme, darunter die 48V 628Ah Standbatterie für größere Backup-Anforderungen im Haushalt und skalierbares Energiemanagement.
  3. RV- und Outdoor-LiFePO4-Batterien: 12V- und 24V-Batterielösungen für Wohnmobile, Boote, Lkw, Golfcarts und Off-Grid-Anwendungen.
  4. Natrium-Ionen-Batteriekonzept: Ein zukunftsorientierter Ansatz für kältebeständige Outdoor-Speicher und alternative Batterietechnologien.

Alle von WattCycle auf der Intersolar Europe ausgestellten Produkte

Besonders großes Interesse weckte die neue WattCycle 12V 314Ah Untersitz-Wohnmobilbatterie. Eine Teardown-Präsentation am Stand ermöglichte Besuchern einen direkten Blick auf den inneren Aufbau und die Verarbeitungsqualität. Damit verdeutlichte WattCycle seinen Fokus auf technische Entwicklung, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.

WattCycle präsentiert auf der Intersolar den Aufbau einer Batterie anhand einer Demontage

Auch die Creator Jens Broens und Gareth nahmen an den Aktivitäten am WattCycle-Stand teil. Gemeinsam mit dem CEO von WattCycle sprachen sie über Produktdesign, Nutzererfahrung und praktische Einsatzmöglichkeiten. Zusätzlich begleiteten sie die Messe mit Livestreams und teilten ihre Eindrücke mit einem größeren Publikum.

CEO von WattCycle im Gespräch mit Creators auf der Messe

Am 25. Juni, dem letzten Messetag, führte WattCycle am Messestand vertiefende Gespräche mit Besuchern über Speichersicherheit, Produktinnovation und praktische Anwendungsanforderungen.

Besucher informieren sich am WattCycle-Stand über die Produkte

Die Beteiligung von Creatorn und Branchenvertretern zeigte das wachsende Interesse an praxisnaher Batterieleistung, Produkttransparenz und realen Speicheranwendungen.

Nach der The smarter E Europe 2026 wird WattCycle seine praktischen Speicherlösungen weiterentwickeln. Auf Basis sicherer Energiespeicherung, Innovation und zuverlässiger Verarbeitung möchte das Unternehmen Anwendern in mehr als 60 Ländern mehr Auswahl, Kontrolle und Freiheit im Umgang mit Energie bieten. Weitere Informationen finden Sie unter WattCycle.

Medienkontakt:
Unternehmen: WattCycle Power CO., LIMITED
Ansprechpartner: Rockson
E-Mail: service@wattcycle.com
Adresse: Unit A503, Building A, Lankun Group, Baoshi Road, Dajiingshan, Buxin Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China
Website: https://www.wattcycle.de

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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