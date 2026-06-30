Investeringsforeningen Gudme Raaschou – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med oplysninger om anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer, præciserende beskrivelser for udvalgte afdelinger samt ændring i investeringspolitikken for afdeling Emerging Markets Debt på baggrund af vedtægtsændringer vedtaget på seneste ordinære generalforsamling.

Endelig er prospektet også opdateret med de vedtægter, der blev vedtaget på seneste ordinære generalforsamling.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

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