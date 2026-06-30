US-Verteidigungsministerium unterstützt gemeinsam mit Phoenix Tailings den Aufbau einer Initiative im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar zum Wiederaufbau der amerikanischen Industriebasis für Seltene Erden

BURLINGTON, Mass., June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Office of Strategic Capital (OSC) des US-Verteidigungsministeriums und Phoenix Tailings haben heute eine strategische Investition bekannt gegeben, um eine der größten Herausforderungen für die amerikanische Industriebasis anzugehen: die Midstream-Verarbeitung von Seltenen Erden.

Das Office of Strategic Capital stellt hierfür unter Vorbehalt eine langfristige Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für den Bau der Freedom Facility bereit. Damit wird der Grundstein für eine umfassende Finanzierungsinitiative im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar zum Wiederaufbau der amerikanischen Industriebasis für Seltene Erden gelegt. Nach ihrer Inbetriebnahme wird die Anlage verschiedene Rohstoffe verarbeiten, um die leichten und schweren Seltenerdmetalle herzustellen, die für die amerikanische Industrie, Verteidigungssysteme und die Lieferketten verbündeter Staaten benötigt werden.

Die Midstream-Lieferkette für Seltene Erden bildet das entscheidende Bindeglied zwischen Rohstoffproduzenten wie Bergwerken und Recyclingunternehmen einerseits sowie nachgelagerten Herstellern und Endverbrauchern andererseits. Derzeit sind amerikanische Verteidigungssysteme, die moderne Fertigungsindustrie, die Energieinfrastruktur und die Konsumtechnologie in hohem Maße auf kritische Materialien angewiesen, die im Ausland raffiniert werden – häufig mithilfe von Verfahren, die erhebliche ökologische, gesellschaftliche und geopolitische Risiken mit sich bringen. Der Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette ist daher ein Gebot der nationalen Sicherheit für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten.

„Die Förderung der inländischen Verarbeitung kritischer Mineralien und Seltener Erden gehört zu den zentralen Schwerpunkten des OSC. Die von Phoenix Tailings bereitgestellten Midstream-Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden adressieren genau die kritischen Engpässe, die wir schnell beheben müssen. Wir freuen uns, Phoenix Tailings beim Bau der Freedom Facility zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der gesamten amerikanischen Lieferkette vom Bergwerk bis zum Magneten“, erklärt David A. Lorch, Direktor des Office of Strategic Capital und leitender Berater des stellvertretenden Verteidigungsministers Steve Feinberg.

Die Midstream-Verarbeitung ist der kritischste Engpass der Wertschöpfungskette für Seltene Erden und daher von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer widerstandsfähigen heimischen Seltenerdindustrie. Die Freedom Facility wurde entwickelt, um bestehende Engpässe in der Lieferkette zu beseitigen. Dazu entsteht eine umfangreiche Infrastruktur für Trennung und Metallisierung, die Bergbauunternehmen, Recyclingbetriebe, Hersteller und staatliche Stellen gleichermaßen bedienen kann.

„Mit einer Midstream-Anlage dieser Art stärken wir nahezu alle Marktteilnehmer und bauen den Seltenerdsektor als eine wahrhaft kooperative Branche neu auf“, sagt Anthony Balladon, Mitgründer und Chief Commercial Officer von Phoenix Tailings. „Wir sorgen dafür, dass Endkunden direkten Zugang zu den Seltenerdmetallen erhalten, die sie so dringend brauchen. Gleichzeitig unterstützen wir Bergbau- und Recyclingunternehmen bei der Skalierung, indem wir ihre Erzeugnisse abnehmen, die andernfalls über Drittstaaten verarbeitet werden müssten. Die Freedom Facility soll das Rückgrat einer krisenfesten westlichen Lieferkette für Seltene Erden werden.“

Die Freedom Facility wird sowohl leichte als auch schwere Seltenerdmetalle aus einer Vielzahl von Rohstoffen gewinnen, darunter Konzentrate, recycelte Materialien und Sekundärquellen. Diese Flexibilität garantiert eine voll integrierte, agile und robuste Lieferkette, die sich schnell an sich ändernde sicherheitspolitische und wirtschaftliche Anforderungen anpassen kann. Zudem ist die Anlage darauf ausgelegt, ausschließlich im Inland kontrollierte Technologien und geistiges Eigentum einzusetzen, wodurch die Abhängigkeit von „Foreign Entities of Concern“ (FEOC) minimiert wird. Der Produktionsstart ist für das Jahr 2028 geplant.

Die Verarbeitungsplattform von Phoenix Tailings basiert auf drei zentralen technologischen Säulen: fortschrittliche Chemie, industrielle Anlagentechnik und digitale Infrastruktur. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, die erhebliche Risiken für die öffentliche Gesundheit und die Arbeitssicherheit bergen sowie hohe Energiekosten verursachen, setzt Phoenix Tailings modernste Technologien ein, um umweltfreundliche, sichere und wirtschaftlich wettbewerbsfähige Produktionsprozesse zu ermöglichen.

„Wir haben Phoenix Tailings hier in unserer Heimat gegründet, weil wir davon überzeugt waren, dass es einen besseren Weg gibt, Seltene Erden und kritische Metalle herzustellen“, sagt Dr. Tomas Villalón Jr., Mitgründer und Chief Technology Officer von Phoenix Tailings. „Diese strategische Investition des Office of Strategic Capital wird es uns ermöglichen, die Infrastruktur aufzubauen, die Amerika seit Jahrzehnten fehlt. Gleichzeitig beweisen wir damit, dass fortschrittliche Technologie eine sicherere, sauberere und wettbewerbsfähigere Seltenerdindustrie hervorbringen kann.“

„Jedes Mitglied unseres Teams bei Phoenix Tailings ist sich der Verantwortung bewusst, die uns übertragen wurde. Wir wissen genau, was auf dem Spiel steht, und wir wissen, dass Scheitern keine Option ist“, betont Nicholas Myers, Mitgründer und CEO von Phoenix Tailings. „Bei dieser Mission geht es um weit mehr als den Erfolg eines einzelnen Unternehmens. Es geht darum, die amerikanische Industrie zu stärken, kritische Lieferketten zu sichern und zu gewährleisten, dass unser Land über die Ressourcen verfügt, die es benötigt, um zu florieren. Dem amerikanischen Volk geben wir unser Wort: Wir werden unermüdlich daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, und wir werden Sie nicht enttäuschen.“

Die vorbehaltliche Finanzierungszusage zwischen dem OSC und Phoenix Tailings sieht darüber hinaus die Erfüllung weiterer Voraussetzungen für den Finanzierungsabschluss vor. Dazu gehören finanzielle, rechtliche, technische sowie weitere Due-Diligence-Prüfungen.

Über Phoenix Tailings

Phoenix Tailings entwickelt die weltweit modernste Produktionsplattform für Seltene Erden und kritische Mineralien. Das Unternehmen verbindet bahnbrechende chemische Verfahren, industrielle Hardware und digitale Infrastruktur, um die Materialien herzustellen, die moderne Technologien antreiben. Durch den Wiederaufbau inländischer Raffinations- und Metallproduktionskapazitäten stärkt Phoenix Tailings die industrielle Basis Amerikas, sichert kritische Lieferketten und beschleunigt die Zukunft der modernen Fertigung.

Über das Office of Strategic Capital des Verteidigungsministeriums

Das Office of Strategic Capital mobilisiert und lenkt Kapital für kritische Technologien und deren Wertschöpfungsketten. Durch langfristige Finanzierungen unterstützt die Behörde den Ausbau von Produktionskapazitäten und stärkt die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.

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