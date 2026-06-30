Boralex annonce un financement de 1,45 G€ couvrant l’ensemble de ses activités en France pour soutenir son portefeuille d’actifs et de projets en développement

MONTRÉAL (Canada) et ZURICH, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et Energy Infrastructure Partners (« EIP »), coactionnaires des activités de Boralex en France, détenant respectivement des participations de 70 % et 30 %, annoncent la clôture d’un financement de 1,45 G€ (2,34 G$1).

Grâce à cette transaction, Boralex passe d’une structure de financement multi-emprunteurs à un financement unique couvrant l’ensemble de ses activités en France, offrant une flexibilité accrue pour soutenir la stratégie de la Société, axée sur la croissance, l’efficacité et une différenciation à long terme. Parmi les plus importants financements par dette pour une plateforme d’énergie renouvelable en Europe cette année, cette transaction renforce la capacité de Boralex à déployer efficacement son capital et à faire croître ses activités en France.

Faits saillants du financement

Le financement, qui totalise 1,453 G€ (2,339 G$), inclut :

Un prêt à terme de 811 M€ (1,31 G$) pour les actifs existants ;

Une facilité de financement des investissements (CAPEX) de 450 M€ (725 M$) pour financer les projets de développement d’une durée de 22 ans ;

Une facilité de crédit rotatif de 100 M€ (161 M$) d’une durée de 7 ans ;

Ainsi que des facilités de réserve pour le service de la dette (DSRF) et de financement de la TVA totalisant 92 M€ (148 M$).





Ce financement innovant repose sur un groupe diversifié de dix banques, principalement des partenaires de longue date de Boralex et d’EIP, qui ont réitéré leur appui. Plusieurs nouveaux partenaires bancaires se sont également joints à l’opération.

« Cette structure nous confère une plus grande flexibilité commerciale, nous permettant d’adapter nos stratégies contractuelles et d’optimiser l’exécution de nos projets, tout en demeurant particulièrement agiles face aux opportunités du marché en France. Je tiens à souligner l’engagement exceptionnel de nos équipes et de nos partenaires financiers, dont les efforts ont rendu cette transaction possible », a déclaré Jean-Christophe Dall’Ava, vice-président exécutif et directeur général de Boralex Europe.

« Ce financement met en place une plateforme flexible, dotée d’une liquidité centralisée, ce qui renforce notre capacité à exécuter nos projets efficacement, à réduire les risques d’exécution et à soutenir une forte croissance », a déclaré Philippe Bonin, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Boralex.

« Depuis notre investissement en 2022, nous sommes convaincus du fort potentiel de la plateforme française de Boralex et avons mis en œuvre de façon constante nos plans de croissance. Ce financement représente une étape majeure dans cette trajectoire, témoignant de la qualité des actifs dont nous disposons aujourd’hui et de leur important potentiel de croissance », a déclaré Eduardo Sauer, directeur général d’Energy Infrastructure Partners.

Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier Sponsor de Boralex. A&O Shearman a agi en tant que conseiller légal pour Boralex.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de Boralex, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 783 MW au 31 mars 2026. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance à près de 8,3 GW dans l'éolien, le solaire et les systèmes de stockage d'énergie par batterie, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

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À propos d’Energy Infrastructure Partners

Energy Infrastructure Partners investit dans les infrastructures énergétiques sur le long terme afin de créer une valeur exceptionnelle pour ses clients et partenaires. Avec 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, ses investissements se concentrent sur trois grandes tendances — la décarbonation, la numérisation et la sécurité — qui nécessiteront des milliers de milliards d’investissements dans le secteur de l’énergie au cours des prochaines décennies. Nous nous appuyons sur notre vaste réseau industriel, notre solide expérience transactionnelle et des partenariats étroits avec des entreprises énergétiques de premier plan et le secteur public pour développer et gérer des solutions d’investissement destinées à des investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale. Ayant notre siège à Zurich et des bureaux à l’international, notre équipe mondiale regroupe 29 nationalités, unies par trois valeurs fondamentales : l’esprit d’entreprise, l’excellence et la confiance.

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1 Les montants entre parenthèses sont en dollars canadiens, sur la base d’un taux de 1,61 EUR/CAD à la clôture des marchés du 25 juin 2026.