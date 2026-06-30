Les échafaudages régénératifs de BellaSeno annoncent l’avènement d’une nouvelle ère pour la chirurgie mammaire

LEIPZIG, Allemagne et SYDNEY, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trente Australiennes ont à ce jour bénéficié d’une intervention de chirurgie mammaire reconstructive révolutionnaire s’appuyant sur une technologie d’échafaudages résorbables conçue pour favoriser la régénération des tissus mammaires perdus.

À la suite du succès des premiers essais cliniques au monde visant à évaluer la sécurité chez l’être humain de ses échafaudages mammaires innovants, BellaSeno, entreprise de premier plan spécialisée dans les technologies de médecine régénérative, a atteint un stade avancé de son essai clinique pivot, avec pour objectif de rendre cette technologie accessible aux femmes du monde entier.

Les patientes souhaitant restaurer ou augmenter le volume de leurs seins, en redessiner la forme, ou les deux, ont bénéficié d’une intervention chirurgicale utilisant des échafaudages résorbables fabriqués à partir de 100 pour cent de polycaprolactone de qualité médicale. Ce matériau est utilisé en toute sécurité depuis des décennies dans des applications telles que les sutures résorbables.

Les échafaudages sont implantés dans le sein puis ensemencés dans le propre tissu adipeux autologue de la patiente. Ils constituent une structure de soutien destinée à accompagner la croissance tissulaire et à permettre une régénération progressive du volume et de la forme du sein sur une période d’un à deux ans.

Le programme clinique de BellaSeno est dirigé en Australie par les professeurs Owen Ung et Anand Deva, chirurgiens de renommée internationale et investigateurs principaux, tous deux établis en Australie.

« Les médecins qui examinent les IRM de ces patientes quelques années après l’implantation de ces échafaudages diraient qu’ils observent tout simplement un tissu mammaire normal », a déclaré le professeur Deva.

La première étude cliniquée menée chez l’être humain visait à évaluer la sécurité de cette technologie. Elle a été menée entre 2021 et 2023 auprès de 19 patientes. Le professeur Deva en a présenté les résultats à deux ans lors du congrès The Aesthetic MEET 2026, organisé à Boston le mois dernier.

Au sein de cette cohorte, les résultats n’ont mis en évidence aucune complication liée aux échafaudages, notamment aucune contracture capsulaire, infection, nécrose, calcification, formation de kystes huileux ni nécessité de retrait d’échafaudage.

L’étude a également rapporté un niveau élevé de satisfaction des patientes, un taux moyen de maintien du volume mammaire de 83 pour cent et des résultats tissulaires décrits comme souples et naturels au toucher.

De nouveaux essais en cours

L’essai clinique pivot de BellaSeno a débuté en janvier 2026 en Australie. À ce jour, 11 patientes ont déjà bénéficié de cette intervention utilisant les échafaudages dans le cadre de l’essai en cours, tandis que plusieurs dizaines d’autres ont déjà été recrutées.

« À ce stade, 30 femmes dans le monde ont bénéficié d’une chirurgie d’implantation d’un échafaudage mammaire dans le cadre de ces deux essais. Ce nombre devrait plus que doubler d’ici la fin du mois d’août, une intervention étant déjà programmée pour plusieurs patientes.

« À l’issue de cet essai, nous disposerons d’un socle robuste de données scientifiques sur l’efficacité, la sécurité et les résultats à long terme chez les patientes. », a déclaré le professeur Deva.

« Il s’agit, sans aucun doute, de l’une des avancées les plus importantes qu’ait connue la chirurgie mammaire depuis plusieurs décennies. Nous sommes désormais entrés dans l’ère de la médecine régénérative. »

De la démonstration scientifique à l’adoption clinique

Le Dr Mohit P. Chhaya, cofondateur et directeur général de BellaSeno, a déclaré que l’entreprise avait toujours accordé une importance centrale à la constitution d’un solide corpus de données probantes fondées sur des bases scientifiques.

« Lors de la création de BellaSeno, notre ambition n’était pas seulement de développer un produit, mais aussi de contribuer à l’émergence d’une nouvelle approche régénérative de la reconstruction des tissus mous », a déclaré le Dr Chhaya.

« Les progrès accomplis à ce jour sont le fruit d’années de collaboration entre scientifiques, ingénieurs, chirurgiens et patientes, tous animés par la conviction que les soins de santé de demain s’appuieront de plus en plus sur des technologies conçues pour mobiliser le potentiel régénératif naturel de l’organisme.

Nous examinons désormais les étapes qui permettront de passer de l’évaluation clinique à la future commercialisation et à un accès plus large à cette technologie en pratique clinique.

La chirurgie régénérative des tissus mous n’est désormais plus un concept futuriste. Des dizaines de patientes ont déjà bénéficié de cette intervention, et de nombreuses autres devraient en bénéficieront dans le cadre d’essais cliniques chez l’être humain actuellement menés en bloc opératoire. »

Pour en savoir plus sur l’essai clinique Breast Scaffold, veuillez consulter : bellaseno.com/breast-scaffold

À propos de BellaSeno

BellaSeno GmbH est une société de médecine régénérative au stade clinique qui développe des technologies de nouvelle génération reposant sur des échafaudages résorbables destinés aux applications de reconstruction des tissus mous et des tissus de soutien. La plateforme exclusive de l’entreprise combine des biomatériaux éprouvés, des procédés de fabrication additive à haut débit et une conception avancée d’échafaudages exclusifs afin de favoriser au fil du temps, la régénération des tissus par l’organisme lui-même. BellaSeno est basée à Leipzig, en Allemagne, et mène des activités cliniques et de développement en Europe et en Australie.

Contacts auprès des médias :

Ash Moore – ash.moore@bespokenagency.com.au

Sarah Morgan – sarah.morgan@bespokenagency.com.au

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