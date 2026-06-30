Lehdistötiedote

30.6.2026, klo.15.30

eQ:n kiinteistörahastot toteuttivat 915 miljoonan euron uudelleenrahoitukset

Erikoissijoitusrahastot eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt ovat toteuttaneet yhteensä 915 miljoonan euron uudelleenrahoituspaketit.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt – 600 miljoonan euron lainajärjestely

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on sopinut uuden 600 miljoonan euron vakuudellisen lainajärjestelyn ehdoista. Järjestely koostuu kolmesta vakuudellisesta lainasta yhteismäärältään 550 miljoonaa euroa, joiden keskimääräinen maturiteetti on neljä vuotta, sekä 50 miljoonan euron suuruisesta uudelleen käytettävästä luottolimiitistä (revolving credit facility, RCF). Järjestelystä saatavat varat käytetään olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen ja rahaston yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Lainajärjestelyn toteuttaa seitsemän rahoituslaitoksen muodostama konsortio: Nordea Bank Abp (koordinoiva pääjärjestäjä), Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) (kukin pääjärjestäjänä), sekä Aktia Pankki Oyj ja Säästöpankki Helsinki Oy osallistuvina rahoittajina. Nordea Bank Abp toimii järjestelyn agenttina.

eQ Liikekiinteistöt – 315 miljoonan euron lainajärjestely

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt on sopinut uuden 315 miljoonan euron vakuudellisen lainajärjestelyn ehdoista. Lainajärjestely koostuu kolmesta yhtä suuresta lainaerästä, joiden keskimääräinen maturiteetti on neljä vuotta. Lainajärjestelystä saatavat varat käytetään rahaston nykyisten velkojen uudelleenrahoittamiseen.

Kuuden rahoituslaitoksen muodostamana rahoittajakonsortiona toimii: Nordea Bank Abp (koordinoiva pääjärjestäjä), OP Yrityspankki Oyj ja Swedbank AB (publ) (kumpikin pääjärjestäjänä), sekä Aktia Pankki Oyj, Deutsche Pfandbriefbank AG ja Säästöpankki Helsinki Oy osallistuvina rahoittajina. Nordea Bank Abp toimii järjestelyn agenttina.

Lisäksi molempien rahastojen lainajärjestelyihin sisältyy yhteensä 155 miljoonan euron sitomattomat lisäluotto-optiot (accordion facilities), jotka tarjoavat joustavuutta tulevien sijoitusten rahoittamiseen ja uudelleenrahoitustarpeisiin. Rahoitukset on toteutettu vihreinä lainoina, mikä tukee kyseisten rahastojen kestävän kehityksen tavoitteita.

– Nyt toteutetut rahoitusjärjestelyt ovat erinomainen osoitus eQ:n kiinteistörahastojen laadusta ja kestävyydestä. Pitkäaikaiset ja vakaat rahoitusalustat vahvistavat rahastojen tuottopotentiaalia, sijoitusstrategioiden toteuttamista ja pitkäaikaisten vuokralaissuhteiden kehittämistä. Kiitos kaikille rahoittajakumppaneille vahvasta tuesta ja hyvin sujuneesta prosessista, toteaa kiinteistösijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo.

– Näiden kahden uudelleenrahoituksen läpivieminen osoittaa osaamista ja määrätietoisuutta taseenhallinnassa. Järjestelemällä rahoitusrakenteet hajautetusti olemme merkittävästi pidentäneet rahastojen rahoituksien maturiteettiprofiilia parantaen samalla molempien rahastojen taloudellista joustavuutta. Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta syventää suhteitamme olemassa olevien pankkikumppaniemme kanssa sekä samalla toivottaa uudet rahoittajat tervetulleiksi rahoittajakonsortioihimme, toteaa talousjohtaja Aku Väliaho.

Helsinki 30.6.2026

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Jennifer Eloheimo, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh. 050 547 3660

Aku Väliaho, talousjohtaja, eQ Varainhoito Oy, puh. 040 559 2772



Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 14,1 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.