eQ Oyj: Johdon liiketoimet - Pertti Vanhanen

eQ Oyj Johdon liiketoimet
30.6.2026, klo 16:15
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vanhanen & Sons Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Pertti Vanhanen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj
LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 163255/8/10
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-22
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 539 Yksikköhinta: 9.48 EUR
(2): Volyymi: 488 Yksikköhinta: 9.5 EUR
(3): Volyymi: 497 Yksikköhinta: 9.5 EUR
(4): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9.48 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 1552 Keskihinta: 9.49269 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-22
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 9.48 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 183 Keskihinta: 9.48 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 9.48 EUR
(2): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 9.48 EUR
(3): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 9.46 EUR
(4): Volyymi: 1700 Yksikköhinta: 9.5 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 2238 Keskihinta: 9.49211 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-23
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 9.5 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 128 Keskihinta: 9.5 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-25
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 9.66 EUR
(2): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 9.7 EUR
(3): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 9.7 EUR
(4): Volyymi: 278 Yksikköhinta: 9.76 EUR
(5): Volyymi: 1576 Yksikköhinta: 9.78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 4074 Keskihinta: 9.73423 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-25
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 9.76 EUR
(2): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 9.78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 348 Keskihinta: 9.77034 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-26
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 9.84 EUR
(2): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 9.84 EUR
(3): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 9.84 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 739 Keskihinta: 9.84 EUR
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-26
Kauppapaikka: TQEM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9.83 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9.83 EUR
(3): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 9.83 EUR
(4): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9.83 EUR
(5): Volyymi: 1454 Yksikköhinta: 9.83 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 1628 Keskihinta: 9.83 EUR
eQ Oyj
Juha Surve, Johtaja, lakiasiat, puh. +358 9 6817 8733
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 14,1 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.