Digitalist Group Oyj - Managers Transactions 30 June 2026 at 16:35
Digitalist Group Oyj - Managers Transactions – Turret Oy Ab
____________________________________________
Person subject to the notification requirement
Name: Turret Oy Ab
Position: Closely associated person
(X) Legal person (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Peter Eriksson
Position: Member of the Board
Issuer: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 163291/5/8
____________________________________________
Transaction date: 2026-06-30
Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT
Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2021/1
Nature of transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details
(1): Volume: 600000 Unit price: 0 N/A
Aggregated transactions (1):
Volume: 600000 Volume weighted average price: 0 N/A
____________________________________________
Transaction date: 2026-06-30
Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT
Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2021/3
Nature of transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details
(1): Volume: 13010660 Unit price: 0 N/A
Aggregated transactions (1):
Volume: 13010660 Volume weighted average price: 0 N/A
____________________________________________
Transaction date: 2026-06-30
Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT
Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2022/1
Nature of transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details
(1): Volume: 1931500 Unit price: 0 N/A
Aggregated transactions (1):
Volume: 1931500 Volume weighted average price: 0 N/A
____________________________________________
Transaction date: 2026-06-30
Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT
Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2025/1
Nature of transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details
(1): Volume: 2617363 Unit price: 0 N/A
Aggregated transactions (1):
Volume: 2617363 Volume weighted average price: 0 N/A
____________________________________________
Transaction date: 2026-06-30
Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT
Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2025/3
Nature of transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details
(1): Volume: 2000000 Unit price: 0 N/A
Aggregated transactions (1):
Volume: 2000000 Volume weighted average price: 0 N/A