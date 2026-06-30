Digitalist Group Oyj - Managers Transactions 30 June 2026 at 16:35



Digitalist Group Oyj - Managers Transactions – Turret Oy Ab

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Person subject to the notification requirement

Name: Turret Oy Ab

Position: Closely associated person

(X) Legal person (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer

Name: Peter Eriksson

Position: Member of the Board

Issuer: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 163291/5/8

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Transaction date: 2026-06-30

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2021/1

Nature of transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 600000 Unit price: 0 N/A

Aggregated transactions (1):

Volume: 600000 Volume weighted average price: 0 N/A

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Transaction date: 2026-06-30

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2021/3

Nature of transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 13010660 Unit price: 0 N/A

Aggregated transactions (1):

Volume: 13010660 Volume weighted average price: 0 N/A

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Transaction date: 2026-06-30

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2022/1

Nature of transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 1931500 Unit price: 0 N/A

Aggregated transactions (1):

Volume: 1931500 Volume weighted average price: 0 N/A

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Transaction date: 2026-06-30

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2025/1

Nature of transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 2617363 Unit price: 0 N/A

Aggregated transactions (1):

Volume: 2617363 Volume weighted average price: 0 N/A

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Transaction date: 2026-06-30

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Name of the instrument: Digitalist Group Oyj:n Vaihdettava pääomalaina 2025/3

Nature of transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 2000000 Unit price: 0 N/A

Aggregated transactions (1):

Volume: 2000000 Volume weighted average price: 0 N/A