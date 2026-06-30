Sidetrade remporte le Prix Innovation 2026 The Hackett Group® pour son modèle opérationnel agentique

Récompensé dans la catégorie Technology Operations

La R&D adopte une nouvelle organisation portée par l'IA

Le modèle agentique s'étend désormais à l'ensemble de l'entreprise

Objectif de marge d’EBITDA entre 30 % et 35 % à horizon 2030

Sidetrade, entreprise IA native spécialisée dans l’Order-to-Cash, remporte le Prix Innovation 2026 décerné par The Hackett Group® pour son modèle opérationnel agentique, pilier interne de sa stratégie O2C Intelligence 2030. The Hackett Group® a évalué les candidats sur la base de preuves concrètes de création de valeur et d’impact métier obtenus grâce à des solutions d’IA.

Selon McKinsey (State of Organizations 2026), 88% des organisations déploient l’IA, mais 81% ne constatent aucun impact significatif sur leurs résultats financiers. Les entreprises qui se démarquent sont celles qui repensent leur modèle opérationnel autour de l’IA, au lieu de l’appliquer à des processus inchangés. The Hackett Group® a évalué Sidetrade exclusivement sur des résultats démontrés et une valeur effectivement créée. Sidetrade fait ainsi partie des premières entreprises récompensées pour une amélioration significative de leur performance grâce à l’IA.

Kyle McNabb, Principal and Program Leader for AI Applied Intelligence chez The Hackett Group® déclare : « Les entreprises récompensées cette année aux Hackett Innovation Awards montrent que la vraie valeur de l’IA repose sur la transformation des équipes et des processus et non sur l’adoption technologique seule. En repensant leurs façons de travailler et en intégrant l’IA dans leurs processus, elles obtiennent des gains de performance mesurables et un ROI durable, à grande échelle. »

De l’IA agentique comme produit à l’IA agentique comme modèle opérationnel

Sidetrade a conçu un nouveau modèle d’organisation pour sa R&D appelé PodFlow. Lors du pilote initial, une équipe de trois personnes a atteint un niveau de production auparavant assuré par six, tandis que des fonctionnalités nécessitant jusqu'à 80 jours-homme ont été développées en seulement trois jours. 22 équipes R&D fonctionnent aujourd’hui sous PodFlow et le programme a été rentabilisé en moins de six mois.

Rob Harvey, Chief Product Officer de Sidetrade, indique : « Nous sommes une entreprise IA native et le premier client de notre propre technologie. Chaque jour, nos équipes travaillent avec un état d’esprit ‘AI-first’, au cœur de notre offre. Cette approche nourrit un cycle continu d’apprentissage, d’innovation et d’exécution, dont nos clients bénéficient directement. Ce sont ces bénéfices que The Hackett Group® a récompensé. »

La transformation a pris son essor à la mi-2025, à l'occasion du hackathon annuel de Sidetrade. Les équipes d’ingénieurs y ont démontré que l’IA pouvait intervenir sur l’ensemble du cycle de développement logiciel (SDLC pour Software Development Lifecycle), jusqu’à la génération de code. Quand le code est généré plus vite, les goulets d'étranglement se déplacent : en amont vers le Produit, en aval vers la Qualité et la mise en production. Sidetrade a donc étendu PodFlow à l’ensemble du SDLC, en réinventant sa façon de développer. Les équipes R&D ont été réorganisées en pods plus restreints, augmentés par l’IA, avec des agents intervenant à chaque étape d’un processus structuré de livraison ainsi que des mécanismes de contrôle qualité, garantissant le respect des standards, depuis la définition du problème jusqu’à la documentation finale.

Mark Sheldon, CTO de Sidetrade, précise : « Nous n’avons pas cherché à optimiser la productivité individuelle des développeurs. Nous avons repensé le système dans lequel s’inscrit la R&D. Les agents valident désormais les problèmes, génèrent les spécifications, écrivent le code, exécutent les tests et préparent la documentation. Le résultat ? Un développement des fonctionnalités plus rapide, une innovation produit continue et une expérience améliorée pour nos clients. Les ingénieurs dirigent, valident et gouvernent ce que les agents produisent. »

Le modèle a d’abord été testé sur deux lignes de produit distinctes (Deductions et Cash App) confirmant sa robustesse sur des bases de code différentes avant son déploiement au niveau global. Chez Sidetrade, aucune fonctionnalité n’est développée sans avoir démontré sa valeur pour le client et aucune n'est mise en production sans une documentation complète. Avec PodFlow, la rapidité ne se fait donc pas au détriment de la maîtrise. Ce modèle est désormais le mode de fonctionnement de référence de la R&D de Sidetrade. Il mobilise au quotidien les six catégories d’IA identifiées par The Hackett Group® : prédictive, conversationnelle, analytique, orchestration des processus, raisonnement cognitif et génération de contenu.

Au-delà de l’ingénierie : un modèle pour l’ensemble de l’entreprise

Sidetrade a désormais étendu ce nouveau modèle opérationnel d’IA à toutes les fonctions du groupe.

« Ce qui a commencé dans l'ingénierie est aujourd'hui le nouveau modèle opérationnel de toute notre entreprise », conclut Anaïs Novasque, Head of AI Transformation de Sidetrade. « Nous repensons la façon dont chaque fonction travaille, processus par processus, en simplifiant avant d'automatiser, avec une collaboration entre les équipes et les agents IA. Il s'agit d'une transformation opérationnelle, et non du déploiement d'une technologie. Les entreprises qui s'imposeront au cours des trois prochaines années seront celles qui réinventent la façon dont le travail s'accomplit grâce à la collaboration entre l'humain et l'agent, et non celles qui ajoutent une couche d'IA à des processus hérités. »

Chaque nouvelle étape est autofinancée par les gains générés par la précédente. Sidetrade vise un gain de productivité jusqu’à 20% dès 2026, avec de nouveaux progrès attendus en 2027. Les ressources ainsi dégagées seront réinvesties pour offrir une expérience client de qualité supérieure.

Cette évolution répond aux nouvelles attentes du marché. Les entreprises attendent désormais de leurs fournisseurs qu'ils appliquent eux-mêmes les technologies d'IA qu'ils proposent. Cette exigence est de plus en plus prise en compte dès les premières étapes de la sélection. Le prix décerné par The Hackett Group® apporte une reconnaissance indépendante de la transformation opérationnelle menée par Sidetrade grâce à l’IA et des bénéfices mesurables, tant en interne que pour ses clients. Le modèle opérationnel agentique met en œuvre, au sein de l'entreprise, la stratégie O2C Intelligence 2030, dont l’ambition est de faire de Sidetrade une entreprise IA native.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise IA native dédiée à l'Order-to-Cash (O2C). Sa plateforme combine applications dédiées à l’O2C, agents IA autonomes et Aimie IQ, une interface intelligente en langage naturel qui aide les multinationales à accélérer leur génération de cash. Sidetrade opère le plus grand Data Lake O2C propriétaire au monde : plus de mille milliards de dollars de transactions B2B et des millions d'entreprises acheteuses. Ces données permettent d’entraîner des modèles d'IA spécialisés qui surveillent, analysent, prennent des décisions et agissent de manière autonome tout au long du cycle O2C. Sidetrade accompagne des entreprises dans 85 pays avec 450 collaborateurs entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

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