Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 30 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
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Code identifiant de l'instrument financier
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Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/06/2026
|FR0000125338
|10 000
|88,2162
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/06/2026
|FR0000125338
|70 000
|88,1326
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|23/06/2026
|FR0000125338
|65 000
|89,6864
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|23/06/2026
|FR0000125338
|10 000
|89,7168
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|24/06/2026
|FR0000125338
|46 638
|88,9007
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|25/06/2026
|FR0000125338
|72 430
|88,5269
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|26/06/2026
|FR0000125338
|46 549
|87,8524
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|26/06/2026
|FR0000125338
|2 000
|87,7000
|CEUX
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-06-30_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_22 juin_au_26 juin 2026