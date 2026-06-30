Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 30 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3622/06/2026FR000012533810 00088,2162CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3622/06/2026FR000012533870 00088,1326XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3623/06/2026FR000012533865 00089,6864XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3623/06/2026FR000012533810 00089,7168CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3624/06/2026FR000012533846 63888,9007XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3625/06/2026FR000012533872 43088,5269XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3626/06/2026FR000012533846 54987,8524XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3626/06/2026FR00001253382 00087,7000CEUX

Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-06-30_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_22 juin_au_26 juin 2026
GlobeNewswire

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