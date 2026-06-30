Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 30 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/06/2026 FR0000125338 10 000 88,2162 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/06/2026 FR0000125338 70 000 88,1326 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/06/2026 FR0000125338 65 000 89,6864 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/06/2026 FR0000125338 10 000 89,7168 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/06/2026 FR0000125338 46 638 88,9007 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 25/06/2026 FR0000125338 72 430 88,5269 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 26/06/2026 FR0000125338 46 549 87,8524 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 26/06/2026 FR0000125338 2 000 87,7000 CEUX

Pièce jointe