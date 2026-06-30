VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 juin au 26 juin 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 29 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 22 juin au 26 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 juin au 26 juin 2026 :

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI22/06/2026FR000012548630 000129,1548XPAR
VINCI23/06/2026FR000012548630 000129,8276XPAR
VINCI24/06/2026FR000012548636 168128,2752XPAR
VINCI24/06/2026FR0000125486190128,1000CEUX
VINCI25/06/2026FR000012548625 000131,0369XPAR
VINCI26/06/2026FR000012548630 320130,1938XPAR
VINCI26/06/2026FR00001254863 368130,7232CEUX
VINCI26/06/2026FR0000125486749130,7134AQEU
VINCI26/06/2026FR0000125486454130,7061TQEX
      
  TOTAL156249129,6276 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

declaration hebdo- rachat d'actions du 22-06-26 au 26-06-26
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