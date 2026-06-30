VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 juin au 26 juin 2026

Nanterre, le 29 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 22 juin au 26 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 juin au 26 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 22/06/2026 FR0000125486 30 000 129,1548 XPAR VINCI 23/06/2026 FR0000125486 30 000 129,8276 XPAR VINCI 24/06/2026 FR0000125486 36 168 128,2752 XPAR VINCI 24/06/2026 FR0000125486 190 128,1000 CEUX VINCI 25/06/2026 FR0000125486 25 000 131,0369 XPAR VINCI 26/06/2026 FR0000125486 30 320 130,1938 XPAR VINCI 26/06/2026 FR0000125486 3 368 130,7232 CEUX VINCI 26/06/2026 FR0000125486 749 130,7134 AQEU VINCI 26/06/2026 FR0000125486 454 130,7061 TQEX TOTAL 156249 129,6276

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe