Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (22 au 26 juin 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 30 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 22 au 26 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-Jun-26FR00000732986 60037,6334XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-Jun-26FR00000732984 60037,4110DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Jun-26FR00000732987 10036,3302XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Jun-26FR00000732984 40036,2420DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Jun-26FR00000732986 52535,1503XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Jun-26FR00000732984 85034,8941DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Jun-26FR000007329850035,8121TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8725-Jun-26FR00000732988 08734,4641XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8725-Jun-26FR00000732984 00034,4403DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-Jun-26FR00000732988 61034,5861XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-Jun-26FR00000732983 49034,4994DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 06 30_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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