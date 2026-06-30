Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (22 au 26 juin 2026)

Le 30 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 22 au 26 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Jun-26 FR0000073298 6 600 37,6334 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Jun-26 FR0000073298 4 600 37,4110 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Jun-26 FR0000073298 7 100 36,3302 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Jun-26 FR0000073298 4 400 36,2420 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Jun-26 FR0000073298 6 525 35,1503 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Jun-26 FR0000073298 4 850 34,8941 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Jun-26 FR0000073298 500 35,8121 TQE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Jun-26 FR0000073298 8 087 34,4641 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Jun-26 FR0000073298 4 000 34,4403 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Jun-26 FR0000073298 8 610 34,5861 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Jun-26 FR0000073298 3 490 34,4994 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe