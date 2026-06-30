Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (22 au 26 juin 2026)

Le 30 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 22 au 26 juin 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|22-Jun-26
|FR0000073298
|6 600
|37,6334
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|22-Jun-26
|FR0000073298
|4 600
|37,4110
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Jun-26
|FR0000073298
|7 100
|36,3302
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Jun-26
|FR0000073298
|4 400
|36,2420
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Jun-26
|FR0000073298
|6 525
|35,1503
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Jun-26
|FR0000073298
|4 850
|34,8941
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Jun-26
|FR0000073298
|500
|35,8121
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|25-Jun-26
|FR0000073298
|8 087
|34,4641
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|25-Jun-26
|FR0000073298
|4 000
|34,4403
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-Jun-26
|FR0000073298
|8 610
|34,5861
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-Jun-26
|FR0000073298
|3 490
|34,4994
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe