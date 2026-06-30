SPIE met en oeuvre un contrat de liquidité avec BNP Paribas Financial Markets

Cergy, le 30 juin 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce confier à BNP Paribas Financial Markets la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à compter du 1er juillet 2026 pour une période initiale allant jusqu’au 31 décembre 2026, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze (12) mois.

Ce contrat a été établi dans de la cadre de la réglementation en vigueur, notamment la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 (la « Décision AMF »).

Ce contrat a pour objet l’animation de l’action ordinaire de SPIE sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0012757854.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité : quinze millions (15 000 000) d’euros en espèces.

L’exécution du contrat de liquidité peut être suspendue :

dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF.

en cas de détention d’un nombre d’actions égal au maximum décidé par l’Assemblée Générale de SPIE,

en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de SPIE,

en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par l’Assemblée Générale de SPIE.

Le contrat de liquidité pourra être résilié à tout moment par SPIE, sans préavis dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat. Le contrat peut être résilié par BNP Paribas Financial Markets avec un préavis d’un (1) mois.

A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Avec 55 000 collaborateurs, SPIE s’engage auprès de ses clients pour conduire les transitions énergétique, numérique et industrielle. Acteur de la décarbonation, le Groupe déploie des solutions performantes et innovantes dans tous les secteurs de l’économie.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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