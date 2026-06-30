GTT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

Société anonyme au capital de 371 177,72 euros

Siège social : 1 route de Versailles – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

662 001 403 R.C.S. Versailles

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026 Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions Marché GTT SA 969500BVOHVZUUFWDT54 26/06/2026 FR0011726835 21 420 181,16 € XPAR GTT SA 969500BVOHVZUUFWDT54 26/06/2026 FR0011726835 5 150 180,40 € XPAR TOTAL 26 570 181,02 €

Note : le détail des transactions figure en pièce jointe.

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 87 / +33 (0)1 30 23 42 64

Pièce jointe