GTT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026

 | Source: GTT GTT

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
Société anonyme au capital de 371 177,72 euros
Siège social : 1 route de Versailles – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
662 001 403 R.C.S. Versailles

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026
       
       
Nom de l'émetteurCode Identifiant
de l'émetteur		Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		Marché
GTT SA969500BVOHVZUUFWDT5426/06/2026FR001172683521 420181,16 €XPAR
GTT SA969500BVOHVZUUFWDT5426/06/2026FR00117268355 150180,40 €XPAR
   TOTAL26 570181,02 € 

Note : le détail des transactions figure en pièce jointe.

Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 87 / +33 (0)1 30 23 42 64

Pièce jointe


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GTT - Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026
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