GTT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
Société anonyme au capital de 371 177,72 euros
Siège social : 1 route de Versailles – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
662 001 403 R.C.S. Versailles
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 juin 2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
|Marché
|GTT SA
|969500BVOHVZUUFWDT54
|26/06/2026
|FR0011726835
|21 420
|181,16 €
|XPAR
|GTT SA
|969500BVOHVZUUFWDT54
|26/06/2026
|FR0011726835
|5 150
|180,40 €
|XPAR
|TOTAL
|26 570
|181,02 €
Note : le détail des transactions figure en pièce jointe.
Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 87 / +33 (0)1 30 23 42 64
Pièce jointe