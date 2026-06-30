GROUPE PARTOUCHE : Mise à disposition du rapport financier semestriel S1 2026

Paris le 30 Juin 2026, 18h00

Le GROUPE PARTOUCHE vient de publier son rapport financier semestriel au 30 avril 2026.

Il est consultable sur :

www.groupepartouche.com

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et un golf. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

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INFORMATIONS FINANCIERES

Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45

Valérie Fort, directrice financière info-finance@partouche.com

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