GROUPE PARTOUCHE : Résultats semestriels solides

Résultats semestriels solides

Chiffre d’affaires : 240,4 M€ (+3,0 %)

EBITDA : 48,3 M€ contre 55,3 M€ en N-1 (et 43,1 M€ hors effet de la réduction du passif en N-1)

contre 55,3 M€ en N-1 (et 43,1 M€ hors effet de la réduction du passif en N-1) Résultat net : 7,2 M€ contre 12,6 M€ en N-1

contre 12,6 M€ en N-1 Situation financière : gearing de 0,5x et effet de levier de 2,9x

Paris, le 30 juin 2026, 18h - Lors de sa réunion du 30 juin 2026, le Conseil de surveillance du Groupe Partouche a examiné les comptes audités du 1er semestre de l’exercice 2025-26 (novembre 2025 à avril 2026), après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire.

Dynamique de croissance satisfaisante au 1er semestre

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de +2,6 % à 371,1 M€ et le chiffre d’affaires (CA) est en hausse de +3,0 % à 240,4 M€.

L’EBITDA du Groupe ressort à 48,3 M€ (soit 20,1 % du CA) contre 55,3 M€ (23,7% du CA) au 1er semestre 2025. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) ressort à 18,2 M€ contre 24,3 M€ au 1er semestre 2025 (-25,0 %).

Pour mémoire, au 1er semestre 2025, ces deux agrégats avaient été bonifiés par la réduction du passif social du Groupe (impact non cash à hauteur de 12,2 M€), liée à une position prudente tenue depuis la crise sanitaire relative au Covid. Retraités de cet effet, l’EBITDA est en hausse de +12,1 % (soit 5,2 M€ vs S1 2025) et le ROC de +50,9 % (soit 6,1 M€ vs S1 2025) par rapport à N-1.

Le ROC du secteur casinotier atteint 30,2 M€, contre 30,8 M€ au 1er semestre 2025. Néanmoins, retraité de l’effet de la réduction de passif mentionnée plus haut, il affiche une progression de +8,6 M€, soit +39,8 %. On notera plus particulièrement les bonnes performances suivantes (données retraitées de la réduction de passif en N-1) :

des casinos de Divonne, La Tour-de-Salvagny et Annemasse (+1,8 M€) attestant de la pertinence des travaux réalisés en 2024 ;

du Royal Palm à Cannes (+1,2 M€) qui bénéficie pleinement de la restructuration réalisée ;

du casino (hors online) de Middelkerke en Belgique (+0,9 M€) grâce à un important travail de rationalisation mené au S2 2025 ;

du casino de Cotonou au Bénin (+0,7 M€) ouvert depuis le 28 janvier 2025, et rentable dès la première année ;

des jeux online de Meyrin (Suisse) (+2,0 M€) tandis que ceux de Middelkerke (Belgique) sont stables.





À l’inverse, le ROC du club parisien (-0,6 M€) reflète la hausse des charges en prévision de son transfert avenue de La Grande Armée intervenu début mai (post arrêté semestriel), et celui du casino de Berck, la fin de son exploitation au 31 décembre 2025.

Le ROC déficitaire du secteur hôtelier recule à -3,0 M€ contre -1,2 M€ au S1 2025 soit une baisse de -1,8 M€, réduite à -0,4 M€ en tenant compte du retraitement de la réduction du passif au S1 2025.

Enfin, le ROC du secteur « Autres » est toujours déficitaire à -9,0 M€ au 1er semestre 2026, contre -5,3 M€ au 1er semestre 2025. Néanmoins, retraité de la réduction du passif, son repli se limite à -2,0 M€. Le ROC de la SCI qui porte l’immeuble de l’avenue de La Grande Armée se détériore de -1,0 M€, reflétant la période de lancement avant ouverture du club de jeux parisien.

Les achats et charges externes sont en diminution de 0,8 M€ (-1,0 %), principalement impactés par :

le recul des frais de publicité / marketing en lien avec la réduction des jetons crédits promotionnels ;

et en sens inverse, la hausse des honoraires et assimilés (prestations et partenariats, commissions, cachets…) et des charges de sous-traitance, en lien avec des sujets ponctuels.

Les charges de personnel s’élèvent à 98,3 M€, en hausse de 14,5 M€ par rapport au S1 2025 qui intégrait l’extinction du passif social (-12,2 M€). En neutralisant cet impact, les charges de personnel augmentent de 1,8 M€. Le club de jeux parisien a initié le recrutement de ses salariés au cours du semestre en prévision de son ouverture au printemps. Les charges de personnel du casino 50 Croisette à Cannes sont enregistrées sur le semestre complet contre deux mois seulement en N-1. Par ailleurs, deux accords portant sur les minimas sociaux sont entrés en vigueur le 1er avril 2026.

Le résultat net à 7,2 M€, contre 12,6 M€ au 30 avril 2025 (-42,7%), prend en compte :

une perte opérationnelle non courante de -3,0 M€, contre -0,5 M€ au S1 2025, qui résulte des cessions de la société sans activité CKO Betting en Belgique (0,4 M€) et de l’hôtel Cosmos fermé depuis mi-novembre 2025 (- 3,4 M€) ;

un résultat financier de -3,6 M€ (contre -4,1 M€ au S1 2025). Le coût de l’endettement financier, en hausse, suit la progression de l’endettement brut du Groupe et du taux d’intérêt moyen annuel. En outre, les produits financiers intègrent les produits d’intérêts relatifs au prêt octroyé par Groupe Partouche à son actionnaire de référence Financière Partouche (0,7 M€) et la Mark-to-Market relative à la couverture de taux sous forme de swap du financement de l’acquisition de l’immeuble avenue de La Grande Armée pour un montant de +0,6 M€ ;

une charge d’impôt (CVAE incluse) de -3,8 M€, contre -6,7 M€ au S1 2025 qui intégrait une consommation d’impôt différé lié à l’intégration fiscale du Groupe de -1,9 M€.





Avec une trésorerie nette de prélèvements de 84,8 M€ (contre 126,2 M€ au 31 octobre 2025 et 75,3 M€ au 30 avril 2025), des capitaux propres 399,6 M€ et un endettement net de 196,6 M€ (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16), la structure financière du Groupe reste saine.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

Le Rapport financier semestriel au 30 avril 2026 est disponible ce jour sur le site internet du Groupe www.groupe.partouche.com rubrique Finance.

Prochains rendez-vous :

- Information financière du 3ème trimestre : mardi 8 septembre 2026 (après Bourse)

- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : mardi 8 décembre 2026 (après Bourse)

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite 43 casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et un golf et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

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Annexes

Compte de résultat consolidé

En M€ - Au 30 avril (6 mois)

2026

2025

ÉCART

Var.

CHIFFRE D'AFFAIRES

240,4

233,3

+7,1

+3,0%

Achats et charges externes

(76,2)

(77,0)

+0,8

-1,0%

Impôts et taxes

(11,0)

(10,5)

(0,5)

+4,5%

Charges de personnel

(98,3)

(83,9)

(14,5)

+17,2%

Amortissements et dépréciations sur immobilisations

(30,7)

(29,5)

(1,2)

+4,0%

Autres produits et charges opérationnels courants

(5,9)

(8,2)

+2,2

-27,3%

Résultat Opérationnel courant

18,2

24,3

(6,1)

-25,0%

Autres produits et charges opérationnels non courants

(3,4)

(0,5)

(2,9)

-

Résultat sur cession de participations consolidées

0,4

-

+0,4

-

Dépréciation des actifs non courants

-

-

-

-

Résultat Opérationnel non courant

(3,0)

(0,5)

(2,5)

-

RESULTAT OPERATIONNEL

15,2

23,8

(8,6)

-36,2%

Résultat Financier

(3,6)

(4,1)

+0,4

-10,3%

Résultat avant impôt

11,5

19,7

(8,2)

-41,5%

Impôts sur les bénéfices

(3,4)

(6,2)

+2,9

-

Impôts de CVAE

(0,4)

(0,4)

-

-

Résultat après impôt

7,8

13,1

(5,3)

-40,5%

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

(0,5)

(0,4)

(0,1)

-

RESULTAT NET TOTAL

7,2

12,6

(5,4)

-42,7%

Dont part du Groupe 0,2 0,0 0,3

6,9

12,6

(5,7)

-

EBITDA (*) 48,3 55,3 (7,0) -12,7% Marge EBITDA / CA 20,1% 23,7% 3,6 pts

(*) Compte tenu de l’application de la norme IFRS 16 qui a pour effet mécanique d’améliorer l’EBITDA de 10,4 M€ au S1 2026 et de 9,5 M€ au S1 2025.

Les impôts et taxes représentent une charge de 11,0 M€ contre 10,5 M€ au 1er semestre 2025.

L’évolution des amortissements et dépréciations sur immobilisations, en hausse de 1,2 M€ (soit +4,0 %) à 30,7 M€, reflète le programme d’investissements soutenu dans les établissements du Groupe, ainsi que les effets de périmètre.

Les autres produits et charges opérationnels courants sont une charge nette de -5,9 M€ contre -8,2 M€ au S1 2025.

Le résultat opérationnel s’établit à 15,2 M€ contre 23,8 M€ au S1 2025 et le résultat avant impôt à 11,5 M€ contre 19,7 M€ au S1 2025.

Le résultat net consolidé du semestre est un bénéfice de 7,2 M€ contre 12,6 M€ au 30 avril 2025, soit en part du Groupe un bénéfice de 6,9 M€ contre 12,6 M€ au 30 avril 2025.

Bilan

Le total de l’actif net au 30 avril 2026 représente 1 005,9 M€ contre 1 028,6 M€ au 31 octobre 2025. Les évolutions remarquables de la période sont les suivantes :

augmentation des actifs non courants de 13,0 M€ en raison principalement de la hausse nette des immobilisations corporelles de 11,5 M€, constituée principalement du volume des investissements en cours par la SCI Pietra Tenaga pour ses travaux d’aménagement entrepris dans l’immeuble avenue de La Grande Armée (13,2 M€), par le club de jeux parisien (6,7 M€) et dans les casinos de Meyrin en Suisse (3,1 M€), Cabourg (3,1 M€), Vichy (2,7 M€) et La Ciotat (2,4 M€). Par ailleurs, les acquisitions et dotations des droits d’utilisations relatifs aux contrats de location retraités selon IFRS 16 s’élèvent respectivement à 2,6 M€ et 8,7M€ ;

diminution des actifs courants de 35,7 M€, principalement due à une consommation de la trésorerie de 44,6 M€ contrebalancée par une hausse des postes « clients et autres débiteurs » de 4,9 M€ et « autres actifs courants » de 3,4 M€.

Au passif, les capitaux propres, intérêts minoritaires inclus, passent de 410,5 M€ au 31 octobre 2025 à 399,6 M€ au 30 avril 2026, incluant le résultat bénéficiaire de la période de 7,2 M€, ainsi que les distributions de dividendes (aux actionnaires de Groupe Partouche SA d’une part, et aux minoritaires du Groupe d’autre part).

La dette financière, à 404,7 M€, diminue de 14,3 M€ (parts courante et non courante) et prend en considération :

les deux échéances trimestrielles du crédit syndiqué et du financement de l’acquisition de l’immeuble de La Grande Armée réglées le 31 janvier et le 30 avril 2026 à hauteur de respectivement - 5,4 M€ et -2,1 M€ ;

le remboursement par anticipation de l’EuroPP 2019 arrivant à échéance en octobre 2026 pour -35,0 M€ ;

le remboursement des autres emprunts bancaires pour –14,2 M€ ;

la mise en place d’un nouvel EuroPP pour +37,0 M€ ;

la mise en place de nouveaux crédits bancaires pour +12,7 M€ ;

ainsi que les flux liés aux contrats de locations traités selon la norme IFRS 16 (-6,7 M€).

Structure financière – Synthèse de l’endettement net

La structure financière du Groupe peut être appréciée à l’aide du tableau suivant (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16).

En M€ 30/04/26 31/10/25 30/04/25 Capitaux propres 399,6 410,5 370,0 EBITDA * 68,6 76,5 72,5 Endettement brut ** 281,4 290,1 247,4 Trésorerie nette des prélèvements 84,8 126,2 75,3 Endettement net 196,6 163,9 172,0 Ratio Endettement net / Capitaux propres (« gearing ») 0,5x 0,4x 0,5x Ratio Endettement net / EBITDA consolidé (« effet de levier ») 2,9 2,1 2,4x

* L’EBITDA utilisé pour le calcul de l’« effet de levier » est calculé sur une période de 12 mois glissants, selon l’ancienne norme IAS 17 (c’est-à-dire avant application de la norme IFRS 16).

** L’endettement brut comprend les emprunts bancaires, les emprunts obligataires et les crédit-baux retraités selon l’ancienne norme IAS 17 (à l’exception des autres contrats retraités selon la norme IFRS 16), les intérêts courus, les emprunts et dettes financières divers, les concours bancaires et les instruments financiers.

Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Le « Résultat Opérationnel Courant » (ROC) regroupe l’ensemble des charges et produits directement liés aux activités du Groupe dans la mesure où ces éléments sont récurrents, usuels ou habituels du cycle d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels liés aux activités du Groupe.

L’« Ebitda consolidé » (EBITDA) est composé du solde des produits et charges composant le ROC, à l’exclusion des amortissements et des provisions liés au cycle d’exploitation et des éléments ponctuels liés aux activités du Groupe inclus dans le résultat opérationnel courant mais exclu de l’Ebitda de par leur caractère non récurrent.

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