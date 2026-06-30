Aéroplan et Club Avolta concluent un partenariat de programme de fidélité en Amérique du Nord

Ce nouveau partenariat offre aux membres Aéroplan plus de façons d’accumuler des points tout au long de leur passage à l’aéroport

Les membres Aéroplan peuvent obtenir des points dans les établissements Avolta participants, notamment les magasins Hudson et Dufry; les établissements de restauration HMSHost suivront quant à eux plus tard cette année

Ce partenariat s’étendra à près de 1 900 points de vente au détail et de restauration participants situés dans les aéroports en Amérique du Nord



MONTRÉAL, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aéroplan et Club Avolta lancent dès aujourd’hui un nouveau partenariat qui offrira aux membres Aéroplan plus de façons d’accumuler des points tout au long de leur voyage. À compter d’aujourd’hui, les membres Aéroplan qui lieront leurs comptes Aéroplan et Club Avolta dans l’application Club Avolta pourront accumuler des points Aéroplan sur leurs achats admissibles dans plus de 900 commerces de passage Avolta situés dans les aéroports.





Grâce à ce partenariat, les membres obtiendront également un point Aéroplan par tranche de 2 $ CA dépensés pour des achats admissibles effectués dans les établissements des enseignes Hudson et Dufry appartenant à Avolta, ainsi que lors de précommandes passées avec le service en ligne Réserver et récupérer d’Avolta et dans l’application Club Avolta.

D’ici la fin de l’année, le partenariat s’étendra aux établissements de restauration HMSHost de la marque Avolta, ce qui permettra aux membres d’accumuler des points sur leurs achats admissibles de nourriture et de boissons dans des restaurants décontractés, des espaces de restauration rapide, des bars et des comptoirs de plats à emporter. Une fois pleinement déployé, ce partenariat regroupera près de 1 900 points de vente au détail et de restauration situés dans les aéroports en Amérique du Nord.

Les voyageurs qui lient leurs comptes Aéroplan et Club Avolta peuvent également accéder à des offres, des primes et des offres promotionnelles croisées dans l’ensemble du réseau mondial d’Air Canada, ainsi que dans les boutiques hors taxes, les dépanneurs et les points de vente spécialisés participants d’Avolta.

Les succursales participantes se trouvent notamment dans les principaux aéroports canadiens, tels que :

Aéroport international Toronto Pearson (YYZ)

Aéroport international de Vancouver (YVR)

Aéroport international de Calgary (YYC)

Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Les commerces participants se trouvent également dans de grands aéroports américains, comme Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO) et Chicago O’Hare (ORD).

« Le partenariat entre Club Avolta et Aéroplan marque une étape décisive pour Club Avolta, puisqu’il s’agit de notre première intégration avec un programme de fidélité d’une société aérienne nord-américaine, a déclaré Atousa Ghoreichi, première vice-présidente – Solutions numériques – Amérique du Nord d’Avolta. Grâce au Club Avolta, nous améliorons l’expérience des clients d’Air Canada en offrant aux membres Aéroplan davantage d’occasions d’accumuler des points. À mesure que notre partenariat s’étendra pour compter près de 1 900 points de vente au détail et de restauration en Amérique du Nord, les voyageurs disposeront d’une multitude de façons d’accumuler des points. »

« Le voyage commence bien avant d’arriver à la porte d’embarquement, et nous souhaitons rendre cette expérience encore plus avantageuse pour nos membres, a déclaré Scott O’Leary, vice-président – Fidélité et Produits d’Air Canada. Notre partenariat avec Avolta permet à Aéroplan de trouver sa place dans des moments qui font déjà partie intégrante des habitudes de voyage des clients, comme manger un morceau avant leur vol ou profiter d’une offre hors taxes. Ainsi, nous offrons à nos membres Aéroplan plus de façons d’accumuler des points tout au long de leur voyage. »

Avec plus de 16 millions de membres partout dans le monde, Club Avolta est le premier programme de fidélité mondial pour la restauration et les marchandises hors taxes et taxées, qui a redéfini l’expérience des voyageurs en ce qui a trait aux services et produits de détail, de restauration et de consommation courante dans le monde entier. Visitez ClubAvolta.com et aircanada.com/aeroplan pour vous joindre à la communauté et commencer à accumuler des points.

Aéroplan récompensé aux prix Freddie 2026

Pour une quatrième année d’affilée, Aéroplan est reconnu aux Freddie Awards. Les Freddie, qui sont soumis au vote de plus de neuf millions de voyageurs assidus dans le monde, sont la reconnaissance la plus respectée dans le secteur de la fidélisation des voyageurs. Aéroplan est fière d’avoir été récompensée dans plusieurs catégories principales lors de l’édition de cette année, en remportant notamment le prix Programme de l’année.

À propos d’Aéroplan

Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres actifs dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Les membres Aéroplan peuvent accumuler ou échanger des points auprès de plus de 50 transporteurs partenaires pour plus de 1 300 destinations partout dans le monde, sans période d’interdiction ni suppléments. Échangez des points contre des vols aller simple court-courriers à partir de 6 000 points ou contre des forfaits de Vacances Air Canada, accédez à plus de 9 000 partenaires hôteliers ou magasinez des produits de marques comme Amazon, Apple et Dyson via la eBoutique Aéroplan, à compter de 3 500 points par échange. Pour adhérer à Aéroplan et commencer à transformer vos achats courants en points échangeables contre des vols, des séjours hôteliers, des cadeaux et plus encore, rendez-vous à aircanada.com/aeroplan.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

À propos d’Avolta AG

Avolta AG (SIX : AVOL), chef de file mondial du commerce de passage et de la restauration, propose des expériences intégrées d’achat et de restauration dans les aéroports, le long des autoroutes, à bord des navires de croisière, traversiers et trains, ainsi que dans d’autres lieux de passage très fréquentés dans le monde entier.

Avolta, qui compte des employés à l’échelle mondiale et exerce ses activités dans plus de 70 pays et près de 1 000 emplacements, gère environ 5 100 points de vente. Sa stratégie axée sur le voyageur repose sur le numérique, les données et l’innovation permanente, tandis que son envergure et sa présence, dans de multiples environnements de voyage, renforcent sa résilience et soutiennent un rendement opérationnel et financier stable.

Pour en savoir plus, visitez www.avoltaworld.com/fr

Renseignements : media@aircanada.ca

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