CREDIT AGRICOLE SA : Worldline et le Crédit Agricole font évoluer leur partenariat avec l’acquisition de 100% du capital de CAWL par le Crédit Agricole

Communiqué de presse





Paris La Défense, Montrouge, le 30 juin 2026

Worldline et le Crédit Agricole font évoluer leur partenariat avec l’acquisition de 100% du capital de CAWL par le Crédit Agricole



CAWL poursuivra l’intégration des solutions d’acceptation du groupe Worldline dans ses solutions monétiques



Worldline [Euronext WLN] et le Crédit Agricole annoncent une évolution de leur partenariat sur les services de paiement aux commerçants en France, avec le rachat par le Crédit Agricole de 100% du capital de CAWL. Cette cession a été réalisée ce jour, le 30 juin 2026.

Les deux groupes engagent une nouvelle phase de leur collaboration afin de poursuivre la dynamique commerciale initiée par le partenariat tout en simplifiant son fonctionnement, et font ainsi évoluer leur coopération d’un modèle capitalistique vers un partenariat commercial.

A ce titre, le Crédit Agricole acquiert la totalité des actions détenues par le groupe Worldline dans CAWL, devenant ainsi son actionnaire unique, et maintient l’ambition initiale qui vise à faire de CAWL un acteur majeur des services de paiement aux commerçants en France. CAWL, de son côté, continuera à intégrer des solutions d’acceptation du groupe Worldline dans ses offres afin de poursuivre les premiers succès conclus dans le cadre du partenariat.

Initié en 2023, le partenariat entre Worldline et le Crédit Agricole vise à fournir des solutions de paiement innovantes et compétitives aux commerçants en France. Il a déjà permis la commercialisation d’offres destinées aux commerçants clients des Caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL. Par ailleurs, la combinaison des offres d’acceptation de Worldline avec les solutions d’acquisition du Crédit Agricole a permis aux deux Groupes de remporter un nombre important d’appels d’offres de grands commerçants au cours des deux dernières années.

Cette transaction n'a pas d'impact matériel sur la trajectoire financière de Worldline communiquée le 25 février 2026 à l’occasion de ses résultats annuels. Par ailleurs, cette transaction n’a pas d’impact significatif sur les ratios financiers de Crédit Agricole S.A. et sur la trajectoire financière présentée dans le cadre de son plan stratégique ACT 2028.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de Worldline, indique : « Nous faisons évoluer notre collaboration avec le Crédit Agricole d’un modèle capitalistique vers un partenariat commercial, avec la même ambition de servir au mieux les besoins des clients du Crédit Agricole. Cette opération s’inscrit dans le cadre du recentrage stratégique de notre Groupe initié depuis 2025. Nous restons mobilisés aux côtés du Crédit Agricole, partenaire de confiance de long terme et actionnaire de référence.

La France est un marché stratégique pour Worldline et nous entendons y poursuivre nos ambitions, en continuant à innover et à déployer nos offres en coopération avec le Crédit Agricole, comme l’a illustré l’annonce conjointe, le 25 juin dernier, de la première transaction de paiement agentique en France. »

Gérald Grégoire, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Client, Développement et Innovation : « Les paiements sont un métier stratégique pour le groupe Crédit Agricole et un enjeu de souveraineté européenne. Nous capitaliserons sur la dynamique commerciale de CAWL initiée avec les équipes de Worldline, et continuerons d’innover pour accompagner l’ensemble de nos clients commerçants. Worldline est un acteur européen des paiements et un partenaire majeur du Crédit Agricole. »

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2025. Worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Le Crédit Agricole, 10ème banque mondiale (The Banker 2025), est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Présent dans 46 pays, il est leader de la banque de proximité en Europe, premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 160 000 collaborateurs et 27 165 administrateurs de Caisses locales et régionales, le Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 55 millions de clients et 12,3 millions de sociétaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

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