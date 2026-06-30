Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n ääniosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %

 | Source: Nokia Oyj Nokia Oyj

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.6.2026 klo 20.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n ääniosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n ääniosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %

Nokia Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan FMR LLC:n välillinen ääniosuus Nokia Oyj:n äänioikeuksien kokonaismäärästä on 29.6.2026 alittanut 5 prosentin rajan.

Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 5 742 239 696 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

llmoituksen mukaan FMR LLC:n osuus oli seuraava:

 % osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)		% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)		Yhteenlaskettu %-osuus
(A+B)		Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,20 % osakkeista
4,92 % äänistä

 		n/a5,20 % osakkeista
4,92 % äänistä

 		5 742 239 696
Edellisessä liputus-
ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos lipu-
tettu)

 		5,26 % osakkeista
5,05 % äänistä

 		n/a5,26 % osakkeista
5,05 % äänistä

 		 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakelaji (ISIN)

 		Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)		Suora
(AML 9:5)		Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
NOKIA (FI0009000681) 298 784 430 osaketta
282 257 521 ääntä

 		 5,20 % osakkeista
4,92 % äänistä
A YHTEENSÄ298 784 430 osaketta
282 257 521 ääntä

 		5,20 % osakkeista
4,92 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen
luonne

 		EräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osaketoimitus / netto-arvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
      
   B YHTEENSÄn/an/a

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälinen kautta Yhteensä
FMR LLC   
Fidelity Management &
Research Company
LLC		   
    
FMR LLC   
FIAM Holdings LLC   
FIAM LLC   
    
FMR LLC   
FIAM Holdings LLC   
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company   
    
FMR LLC   
FMTC Holdings LLC   
Fidelity Management Trust Company   
    
FMR LLC   
Fidelity Management & Research Company LLC
FMR Investment
Management (UK) Limited		   
    
FMR LLC   
Fidelity Advisory
Holdings LLC		   
Strategic Advisers LLC   
    
FMR LLC   
Fidelity Global
Brokerage Group, Inc.		   
National Financial
Services LLC		   
Fidelity Capital
Markets		   
    
FMR LLC   
Fidelity Diversifying Solutions LLC   

Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


GlobeNewswire

Recommended Reading

 