Investissements Purpose annonce les distributions du deuxième trimestre de 2026 pour la Fiducie de prêts spécialisés Purpose

TORONTO, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose a le plaisir d’annoncer les distributions du deuxiéme trimestre de 2026 pour la Fiducie de prêts spécialisés Purpose.

Symbole boursier/

FundServ Distribution

par

action/part

Date ex-distribution Date d’enregistrement Date de

paiement Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie A Non noté 0,5165 $

30 juin 2026 30 juin 2026 22 juillet 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie F Non noté 0,5338 $

30 juin 2026 30 juin 2026 22 juillet 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie U Non noté 0,4702 $ US 30 juin 2026 30 juin 2026 22 juillet 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie A1, série 2 Non noté 0,5971 $

30 juin 2026 30 juin 2026 22 juillet 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie F, série 3 Non noté 0,6181 $

30 juin 2026 30 juin 2026 22 juillet 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie 1, série A-1 PFC3400 0,6032 $

S.O. 29 juin 2026 30 juin 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie 1, série F-1 PFC3401 0,6395 $

S.O. 29 juin 2026 30 juin 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie I PFC3402 0,6371 $

S.O. 29 juin 2026 30 juin 2026

Les distributions représentent à la fois le revenu gagné par le Fonds et le remboursement de capital aux porteurs de parts du Fonds. La ventilation réelle des distributions versées pour l’année d’imposition 2026 sera communiquée aux courtiers par l’entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2027.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 31 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.