INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions
Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 30 juin 2026, 22h30 CET / 16h30 ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de 146.531 nouvelles actions le 30 juin 2026 résultant de l'exercice d’instruments dits « Restricted Share Units ».
- Capital : 7.075.152,31 EUR
- Nombre total de titres avec droits de vote : 100.072.815 (tous des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 100.072.815 (tous liés aux actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis : 3.731.884 (tous des droits de souscription octroyés ; ce nombre exclut 36.125 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)
- Nombre total d’obligations convertibles : 225 obligations convertibles d’une valeur nominale de 83.000 EUR par obligation
- Nombre total de droits de vote pouvant être obtenus en cas de conversion des 225 obligations convertibles au prix de conversion actuel (révisé) de 1,48 EUR par action : 12.618.243 (ce nombre ne tient pas compte de la conversion des intérêts)
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Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com
Pièce jointe