INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 30 juin 2026, 22h30 CET / 16h30 ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de 146.531 nouvelles actions le 30 juin 2026 résultant de l'exercice d’instruments dits « Restricted Share Units ».

Capital : 7.075.152,31 EUR

Nombre total de titres avec droits de vote : 100.072.815 (tous des actions ordinaires)

Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 100.072.815 (tous liés aux actions ordinaires)

Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis : 3.731.884 (tous des droits de souscription octroyés ; ce nombre exclut 36.125 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)

Nombre total d’obligations convertibles : 225 obligations convertibles d’une valeur nominale de 83.000 EUR par obligation

Nombre total de droits de vote pouvant être obtenus en cas de conversion des 225 obligations convertibles au prix de conversion actuel (révisé) de 1,48 EUR par action : 12.618.243 (ce nombre ne tient pas compte de la conversion des intérêts)

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Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Pièce jointe