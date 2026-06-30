EDF : EDF annonce la signature d’un accord de cession à KKR des activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada

EDF annonce la signature d’un accord de cession à KKR des activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada

A la suite de la promesse unilatérale d’achat de KKR et de l’autorisation donnée par ses organes de gouvernance, le groupe EDF a signé un accord relatif à la cession à KKR des activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis (EDF power solutions Inc) et au Canada (EDF power solutions Canada Inc).

Cette transaction valorise les activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada en valeur de titres à un prix d’environ 4,2 milliards de dollars, assortie de compléments de prix pour un montant maximal de 0,39 milliard de dollars. Elle permettrait une réduction de la dette financière nette d’EDF d’environ 5,5 milliards de dollars.

La cession, soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises, pourrait intervenir au cours du second semestre 2026.

Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF déclare : « Cette opération s’inscrit dans la stratégie de rotation de portefeuille du Groupe. L’objectif est de maximiser la capacité financière d’EDF afin de déployer de nouvelles solutions compétitives et bas-carbone dans les activités d’excellence opérationnelle du Groupe, le nucléaire, l’hydraulique et les renouvelables. »

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5gCO2/kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

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