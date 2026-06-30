Centenaire de la Légion : l’adhésion s’envole!

OTTAWA, Ontario, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À mi-chemin de son année anniversaire, l’adhésion de la Légion a augmenté par 100 000, a bien dépassé les 300 000 membres, et continue de croître, alors que les membres actuels renouvellent et des centaines de nouveaux membres se joignent gratuitement tout au long de 2026. C’est là une tendance on ne peut plus prometteuse, laquelle laisse présager une hausse notable d’ici la fin de l’année.

« Nous n’aurions pu rêver d’un meilleur résultat! de faire valoir Berkley Lawrence, président national. L’augmentation du soutien partout au pays traduit une évolution enthousiasmante qui insuffle une nouvelle énergie, de nouvelles idées et un formidable élan alors que nous amorçons notre prochain siècle de service auprès de nos vétérans, de leurs familles et de nos communautés. »

De nombreuses filiales partout au pays ne pourraient être plus heureuses et partagent publiquement leur enthousiasme face à cette croissance remarquable — certaines ayant même doublé leur nombre de membres en un temps record. La filiale no 76 de Sudbury a à ce jour accueilli plus de 125 nouveaux membres. La filiale no 109 de Goderich (Ont.) a récemment exprimé sur les réseaux sociaux son chaleureux accueil réservé aux nouveaux membres :

« Avec déjà 88 nouveaux membres cette année, il est clair qu’il se passe ici quelque chose de remarquable. La communauté grandit, les liens se renforcent, et la Légion est plus solide que jamais… Des moments comme celui-ci nous rappellent que nous ne sommes pas seulement un ‘bâtiment’ : nous sommes un lieu de rencontre où les gens se rassemblent, se soutiennent mutuellement et perpétuent un héritage de service et de Souvenir… Bienvenue dans la grande famille de la Légion! »

« Merci à nos tout nouveaux membres dont plusieurs sont venus à notre rencontre lors de notre activité de bienvenue… Quel groupe formidable, et certains se sont déjà inscrits comme bénévoles! » a publié la filiale no 176 de Forest (Ont.).

L’un des moments forts sera l’anniversaire officiel de la Légion, soit le 17 juillet, lequel sera marqué par une cérémonie spéciale au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, et suivi d’une activité de coupe du gâteau à l’hôtel de ville d’Ottawa, et où aura lieu le dévoilement d’un nouveau timbre de Postes Canada célébrant ce jalon important de la Légion. Les filiales de leur côté organiseront également à cette date —et dans les jours autour de celle­ci — une variété d’activités, allant de fêtes locales à des prestations spéciales de cornemuses pour le plaisir de tous.

La Légion invite également les Canadiens et les Canadiennes à participer activement à son initiative « N’oubliez pas de vous souvenir », en se rendant à leur filiale locale et pour y partager leurs pensées de Souvenir en écrivant des messages sur des feuillets autocollants. Ces messages seront ensuite intégrés de manière créative à des œuvres artistiques représentant des vétérans canadiens. L’œuvre finale sera exposée au public et diffusée en ligne.

La Légion a, au cours des derniers mois, lancé une variété d’articles du Centenaire — allant des casquettes aux épinglettes — dont plusieurs à maintes reprises se sont retrouvés en rupture de stock. Partout au pays, les gens peuvent aussi soutenir les initiatives ci-dessous et prendre part aux célébrations de 2026 :

Le concours « Légion 100 Gagnez Gros », offrant la chance de gagner un camion Ford F­150 STX. Le grand prix sera remis par les détaillants Ford du Canada, partenaire officiel du Centenaire.

», offrant la chance de gagner un camion Ford F­150 STX. Le grand prix sera remis par les détaillants Ford du Canada, partenaire officiel du Centenaire. Les pièces de collection commémoratives du Centenaire de la Légion, en or et en argent, produites par la Monnaie royale canadienne, ainsi que l’ensemble de collection assorti.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 300 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

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