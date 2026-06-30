Santander Consumer Bank s'associe à Taiga pour offrir des options de financement aux consommateurs canadiens

MONTRÉAL, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Santander Consumer Bank, une entreprise de services financiers de premier plan au Canada et membre de la division mondiale Digital Consumer Bank de Banco Santander, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Moteurs Taiga inc. (« Taiga »), un fabricant de motomarines et de motoneiges électriques à la fine pointe de la technologie, afin d'offrir des solutions de financement promotionnelles pour l'ensemble de sa gamme de produits par l'intermédiaire du réseau de concessionnaires de Taiga.

À compter du 1er juillet 2026, les programmes de Santander Consumer Bank permettront aux concessionnaires Taiga et aux concessionnaires des marques affiliées d'offrir des prêts à tempérament garantis, accompagnés de programmes de subvention des taux d'intérêt, d'options de report de paiement et des modalités de financement souples, par l'intermédiaire de DealerTrack, un portail de financement de premier plan dans l'industrie. Santander Consumer Bank offre un éventail complet d'approbations de crédit, une offre unique sur le marché. Les concessionnaires et les consommateurs bénéficient ainsi d'un processus simple et rapide, permettant à un plus grand nombre de clients la possibilité de profiter de l’eau ou des sentiers à bord du véhicule Taiga de leur choix. Les produits disponibles pour le financement comprennent :

Les motoneiges électriques Taiga Nomad

Les motomarines électriques Taiga Orca

Les accessoires pour les véhicules Taiga, y compris les accessoires de recharge



« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de soutenir Taiga, un chef de file canadien de l’innovation dans le secteur des véhicules électriques récréatifs. Taiga propose des produits électriques novateurs, déjà offerts sur le marché ou en cours de développement, qui enrichiront l’expérience des consommateurs au Canada et à l’international, tant sur l’eau que sur les sentiers, tout en contribuant à la croissance des initiatives en matière de véhicules électriques », a déclaré Galen Gower, vice-président de la stratégie d’entreprise, Santander Consumer Bank.

« Nous sommes fiers de nous associer à Santander Consumer Bank afin d’offrir des options de financement au détail souples et accessibles à nos clients et concessionnaires canadiens », a déclaré Samuel Bruneau, chef de la direction de Taiga. « Cette collaboration constitue une étape clé pour permettre à davantage de conducteurs d’accéder à des véhicules électriques hors route partout au Canada. »

Les concessionnaires canadiens de Taiga auront accès aux services de Santander Consumer Bank, incluant : une prise de décision rapide en matière de crédit et de financement, du soutien aux concessionnaires et consommateurs, des équipes de soutien aux directeurs de comptes régionaux et à toute l'équipe de gestion interne, un portail de soumission de demandes et de financement à la fine pointe de l'industrie, des contrats numériques/électroniques et des demandes de paiement en ligne.

Pour en savoir plus sur la façon dont Santander Consumer Bank peut vous soutenir, vous et votre concession, dans le cadre de programmes promotionnels et de financement au détail, veuillez communiquer avec notre directeur des relations avec les concessionnaires – Sports motorisés ci-dessous :

Jack Shapira (National, BC, AB, SK)

Jack.shapira@santanderconsumer.ca

204-795-1483

Ou communiquez avec notre équipe de soutien aux FEO à paige.hutchings@santanderconsumer.ca et/ou notre équipe de soutien aux concessionnaires à ds@santanderconsumer.ca.

Santander Consumer Bank s'efforce d'offrir un financement rapide, facile et sans friction à tous les concessionnaires canadiens de sports motorisés et de soutenir les objectifs de Taiga et de ses partenaires concessionnaires. Chez Santander, nous visons à être simples, personnels et justes dans tout ce que nous faisons.

À propos de Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank est une banque pleinement agréée au Canada depuis 2025. Elle se spécialise dans le financement automobile et fait partie de l'activité mondiale Digital Consumer Bank de Banco Santander, qui englobe les activités de financement automobile et de crédit à la consommation du Groupe dans 26 pays, avec une présence importante en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Santander Consumer Bank

200 4245 97 ST NW, Edmonton, AB, T6E 5Y7

1 (888) 486-4356

www.santanderconsumer.ca

Banco Santander (SAN SM) est une banque commerciale de premier plan, fondée en 1857 et dont le siège social est situé en Espagne; elle compte parmi les plus grandes banques au monde par capitalisation boursière. Les activités du groupe sont regroupées en cinq secteurs mondiaux : Banque de détail et commerciale, Openbank (Digital Consumer Bank), Banque de financement et d'investissement (CIB), Gestion de patrimoine et Assurance, et Paiements. Ce modèle d'exploitation permet à la banque de tirer parti de sa combinaison unique d'envergure mondiale et de leadership local. Santander aspire à être la meilleure plateforme de services financiers ouverte, au service des particuliers, des PME, des entreprises, des institutions financières et des gouvernements. La mission de la banque est d'aider les personnes et les entreprises à prospérer de façon simple, personnelle et juste. Au premier trimestre de 2026, Banco Santander gérait 1,4 billion d'euros en fonds totaux, comptait plus de 176 millions de clients, 6 600 succursales et 185 000 employés.

www.santander.com

À propos de TAIGA

Taiga Motors est une entreprise canadienne de véhicules électriques hors route engagée à accélérer l'électrification des motoneiges et des motomarines. Établie à Montréal, au Québec, la plateforme de groupes motopropulseurs électriques de Taiga a fait ses preuves dans plus de 150 opérations commerciales en Amérique du Nord et en Europe, avec plus d'un million de kilomètres de données de terrain accumulées sur trois ans. L’entreprise vise à transformer la façon dont les gens accèdent au plein air.

https://www.taigamotors.com/fr/

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