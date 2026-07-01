Aduro Clean Technologies und AstroTurf unterzeichnen Absichtserklärung zum Recycling von Kunstrasen

LONDON, Ontario, und DALTON, Georgia, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um niedrigwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, und die AstroTurf Corporation („AstroTurf“), der ursprüngliche Erfinder und ein Innovationsführer im Bereich synthetischer Sportbeläge, haben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („AE“) bekannt gegeben, um die Anwendung von Aduros Hydrochemolytic™ Technology („HCT“) auf Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer zu prüfen.

Die AE schafft einen Rahmen für Aduro und AstroTurf zur Prüfung der Frage, wie HCT in Verbindung mit einer geeigneten mechanischen Vorbehandlung einen technisch und wirtschaftlich tragfähigen Weg zur Rückgewinnung der Fraktionen aus Polyethylen („PE“) und Polypropylen („PP“) aus Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer und zu deren Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte unterstützen kann, die sich als zirkuläre Einsatzstoffe in bestehender petrochemischer Infrastruktur eignen. Die Parteien beabsichtigen eine Zusammenarbeit, um die praktischen Anforderungen, die Schritte zur Materialaufbereitung und die prozessbezogenen Aspekte besser zu verstehen, die für die Weiterentwicklung von Recyclingoptionen für Kunstrasenabfälle erforderlich sind. Für Aduro baut diese Zusammenarbeit auf der bestehenden Arbeit des Unternehmens mit Kunstrasenmaterialien auf und bietet eine weitere Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit einem anerkannten Branchenakteur, nachdem zuvor im Rahmen einer separaten vertraulichen Zusammenarbeit mit einem anderen globalen Kunstrasenhersteller Tests durchgeführt wurden.

Kunstrasen ist ein technisch hochentwickeltes Produkt aus mehreren Materialien, das auf Langlebigkeit, Leistung und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt ist. Er enthält zudem wertvolle PE- und PP-Bestandteile, darunter Rasenfasern, Thatch-Schichten und Rückenschichten, die sich nur schwer zurückgewinnen lassen, da sie in ein System eingebettet sind, das ausgehärteten Polyurethan-Rücken oder Klebstoffe, Infill, Sand, Gummi sowie im Spielbetrieb angesammelte Verunreinigungen enthalten kann. Die zuvor von Aduro angekündigten Labortests mit gebrauchtem Kunstrasen zeigten eine selektive Umwandlung der PE- und PP-Bestandteile in kurzkettigere Kohlenwasserstoffprodukte, die sich für die weitere Veredelung oder als Steamcracker-Einsatzstoff eignen, und bestätigten zugleich die Bedeutung der vorgelagerten Aufbereitung und Trennung.

Im Rahmen der AE beabsichtigen Aduro und AstroTurf, die praktischen Schritte zu bewerten, die erforderlich sind, um die PE/PP-Fraktion aus Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer für die HCT-Bewertung zurückzugewinnen und aufzubereiten. Der Schwerpunkt der Arbeiten dürfte auf dem Weg vom Rückbau und der Zerlegung des Spielfelds über die Entfernung des Infills, die Abtrennung von Nichtzielmaterialien sowie die Reinigung oder Aufbereitung der polyolefinreichen Fraktion bis hin zum möglichen Umgang mit Nebenströmen liegen. Durch die Verbindung von Aduros chemischem Umwandlungsansatz mit AstroTurfs 60-jähriger Geschichte im Bereich synthetischer Sportbeläge sowie dem praktischen Wissen des Unternehmens über Konzeption, Installation und End-of-Life-Aspekte von Kunstrasensystemen soll die Zusammenarbeit aufzeigen, wie mechanische Vorbehandlung und HCT-Umwandlung als Teil eines umfassenderen Recyclingwegs für komplexe Kunstrasensysteme zusammenspielen können.

„Diese Zusammenarbeit mit AstroTurf ermöglicht es Aduro, direkt mit einem anerkannten Namen im Bereich Kunstrasen zusammenzuarbeiten, um die gesamte Herausforderung am Ende der Nutzungsdauer besser zu verstehen“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Unsere bisherigen Tests haben gezeigt, dass die Polyethylen- und Polypropylenbestandteile von gebrauchtem Kunstrasen mithilfe von HCT umgewandelt werden können. Das größere Potenzial hängt jedoch davon ab, zu verstehen, wie diese Materialien zurückgewonnen, aufbereitet und dem Prozess zugeführt werden. Die Zusammenarbeit mit AstroTurf bietet uns die Möglichkeit, unsere Chemie mit Produktwissen aus der Praxis, Überlegungen zum Rückbau vom Spielfeld und den praktischen Anforderungen zu verknüpfen, die für die Bewertung eines umfassenderen Recyclingwegs erforderlich sind.“

AstroTurf hat öffentlich Nachhaltigkeitsinitiativen vorangetrieben, die auf Herstellung, Installation und End-of-Life-Prozesse ausgerichtet sind, darunter Partnerschaften, die darauf abzielen, Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer von der Deponierung fernzuhalten und zirkuläre Recyclingwege zu unterstützen. Die AE mit Aduro bietet einen zusätzlichen Weg, um zu bewerten, wie fortschrittliches chemisches Recycling bestehende Ansätze für mechanisches Recycling, Rücknahme und Materialrückgewinnung ergänzen kann.

„Bei AstroTurf waren wir schon immer der Überzeugung, dass Innovation über die Leistung auf dem Spielfeld hinausgehen und auch verantwortungsvolle Lösungen für das Ende der Nutzungsdauer umfassen sollte“, erklärt Robert Mitchell, Vice President of Development and Strategy bei AstroTurf. „Die Zusammenarbeit mit Aduro gibt uns die Möglichkeit, einen weiteren Weg für schwer zu verarbeitende Kunstrasenmaterialien zu evaluieren und besser zu verstehen, wie fortschrittliche Recyclingtechnologien die Kreislauffähigkeit in unserer Branche unterstützen können. Dies ist eine Evaluierungsphase, aber eine wichtige, da Kunden, Kommunen und Regulierungsbehörden weiterhin nach umfassenderen Lösungen für Kunstrasensysteme suchen.“

Der Bedarf an Kunstrasenrecycling steigt, da immer mehr Spielfelder das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen und Kunden, Gemeinden sowie Regulierungsbehörden nach praktischen Alternativen zur Deponierung suchen. Regulatorische Rahmenbedingungen in Nordamerika und Europa legen zunehmend Wert auf Herstellerverantwortung, Rezyklatanteil, Abkehr von der Deponierung und nachweisbare Ergebnisse im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Der Rahmen des Bundesstaats New York zur erweiterten Herstellerverantwortung für Teppichböden ist ein Beispiel dafür, wie Verpflichtungen am Ende der Nutzungsdauer die künftige Nachfrage nach Recyclinglösungen prägen könnten.

Die AE legt weder Bedingungen für eine kommerzielle Umsetzung noch eine verbindliche kommerzielle Vereinbarung fest. Jede künftige kommerzielle, Lizenz-, Liefer-, Lohnverarbeitungs- oder gemeinsame Entwicklungsvereinbarung würde separate verbindliche Vereinbarungen zwischen den Parteien erfordern. Die Zusammenarbeit bleibt Teil von Aduros umfassenderem, stufenweisen Stage-Gate-Ansatz zur Bewertung von HCT in komplexen Kunststoffabfallströmen gemeinsam mit Branchenakteuren.

Über die AstroTurf Corporation

Die AstroTurf® Corporation ist der ursprüngliche Erfinder und ein Innovationsführer im Bereich synthetischer Sportbeläge und blickt auf eine 60-jährige Geschichte in der Entwicklung von Kunstrasensystemen zurück. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Kunstrasensysteme für verschiedene Sportarten und Spezialanwendungen mit eigens entwickelten technischen Lösungen an, die von Schulen, Hochschulen, Profisportteams, Kommunen und Freizeiteinrichtungen genutzt werden. AstroTurf-Produkte werden mit Fokus auf Leistung, Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.astroturf.com

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.adurocleantech.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck

Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Medienkontakt AstroTurf:

Gary Jones

Director of Marketing

gary.jones@astroturf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur AE zwischen Aduro und AstroTurf, zum erwarteten Umfang, zu den Zielen und zu den potenziellen Vorteilen der Zusammenarbeit, zur Bewertung der Hydrochemolytic™ Technology („HCT“) für Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer, zur potenziellen Entwicklung von Ansätzen für Vorbehandlung, Trennung, Einsatzstoffaufbereitung und Logistik bei Kunstrasenabfällen, zur potenziellen Umwandlung von Polyethylen- und Polypropylenfraktionen in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte sowie zum übergeordneten Weg des Unternehmens bei Technologievalidierung, Scale-up und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen Aduro und AstroTurf, der Verfügbarkeit geeigneter Einsatzstoffe aus Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer, der Fähigkeit, polyethylen- und polypropylenreiche Fraktionen aufzubereiten, die für die HCT-Bewertung geeignet sind, der Leistung von HCT bei vorbehandelten Kunstrasen-Einsatzstoffen, des Fortschritts bei technischen Tests, Partnereinbindung, Zertifizierung, Abnahme, Finanzierung und damit verbundenen Entwicklungs-Workstreams sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen.

Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die Zusammenarbeit nicht wie erwartet voranschreitet, das Risiko, dass geeignete Einsatzstoffe nicht in ausreichender Menge, Qualität, Konsistenz, Zusammensetzung oder zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen verfügbar sind, das Risiko, dass Vorbehandlungs-, Infill-Entfernungs-, Trennungs- oder Aufbereitungsschritte die erforderlichen Spezifikationen oder wirtschaftlichen Anforderungen nicht erfüllen, technische, operative, regulatorische, Zertifizierungs-, Finanzierungs-, Lieferketten-, Logistik- und Integrationsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Scale-up, der Kommerzialisierung und der Marktakzeptanz von HCT, Risiken im Zusammenhang mit Partnereinbindung, Bündelung von Einsatzstoffen, Produktqualität, Kundenakzeptanz, Marktbedingungen, regulatorischen Entwicklungen und Wettbewerb sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.





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