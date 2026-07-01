Aduro Clean Technologies et AstroTurf signent un protocole d’accord portant sur le recyclage du gazon synthétique

LONDON, Ontario et DALTON, Géorgie, 01 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise spécialisée dans les technologies propres qui exploite le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, et AstroTurf Corporation (« AstroTurf »), à l’origine de l’invention et de l’innovation dans le domaine des revêtements sportifs synthétiques, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord (« protocole d’accord ») visant à évaluer l’application de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») d’Aduro au gazon synthétique en fin de vie.

Ce protocole d’accord établit un cadre permettant à Aduro et à AstroTurf d’évaluer dans quelle mesure la technologie HCT, associée à un prétraitement mécanique adapté, peut ouvrir la voie, tant sur le plan technique qu’économique, à la récupération des fractions de polyéthylène (« PE ») et de polypropylène (« PP ») issues du gazon synthétique en fin de vie, ainsi qu’à leur transformation en hydrocarbures liquides pouvant servir de matières premières, en mode circulaire, au sein des infrastructures pétrochimiques existantes. Les parties ont l’intention de collaborer afin de mieux cerner les exigences pratiques, les étapes de préparation des matériaux et les aspects techniques à prendre en compte pour développer les solutions de recyclage des déchets de gazon synthétique. Pour Aduro, ce partenariat s’inscrit dans la continuité de ses travaux existants sur les matériaux de gazon synthétique et offre une nouvelle occasion de collaborer avec un acteur reconnu du secteur, à la suite d’essais antérieurs menés dans le cadre d’un partenariat confidentiel distinct avec un autre producteur mondial de gazon synthétique.

Le gazon synthétique est un produit haute technologie, composé de différents matériaux, conçu pour offrir durabilité, performance et longue durée de vie. Il contient également des composants PE et PP précieux, notamment dans les brins d’herbe, le chaume et les couches de support, qui peuvent être difficiles à récupérer car ils sont intégrés dans un système pouvant comporter un support en polyuréthane durci ou des matériaux adhésifs, un remplissage, du sable, du caoutchouc et des impuretés accumulées lors de l’utilisation sur le terrain. Les essais en laboratoire menés par Aduro sur du gazon synthétique usagé, dont l’annonce avait été faite précédemment, ont démontré la conversion sélective des composants PE et PP en hydrocarbures à chaîne plus courte, adaptés à une valorisation ultérieure ou à une utilisation comme matière première pour un craquage à la vapeur, tout en confirmant l’importance des étapes en amont de préparation et de séparation.

Dans le cadre du protocole d’accord, Aduro et AstroTurf ont l’intention d’évaluer les mesures concrètes nécessaires pour récupérer et préparer la fraction de PE/PP issue du gazon synthétique en fin de vie en vue d’une évaluation HCT. Ces travaux devraient se concentrer sur les étapes suivantes : récupération et dépose sur le terrain, élimination du remplissage, séparation des matériaux non ciblés, nettoyage ou préparation de la fraction riche en polyoléfines, ainsi que la gestion éventuelle des sous-produits. S’appuyant sur l’approche de conversion chimique d’Aduro et les 60 ans d’expérience d’AstroTurf dans le domaine des revêtements sportifs synthétiques, ainsi que ses connaissances pratiques en matière de conception, d’installation et de gestion en fin de vie des systèmes de gazon synthétique, cette collaboration vise à définir comment le prétraitement mécanique et la conversion par HCT peuvent être utilisés conjointement dans le cadre d’un parcours de recyclage plus large pour les systèmes de gazon synthétique complexes.

« Cette collaboration avec AstroTurf permet à Aduro de travailler directement avec un acteur reconnu dans le secteur du gazon synthétique afin de mieux comprendre l’ensemble des enjeux liés à la fin de vie du produit », a déclaré Ofer Vicus, Directeur général d’Aduro. « Nos essais antérieurs ont montré que les composants en polyéthylène et en polypropylène du gazon synthétique en fin de vie peuvent être convertis à l’aide de la technologie HCT, mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il est essentiel de comprendre comment ces matériaux sont récupérés, préparés et acheminés vers le processus. Notre collaboration avec AstroTurf nous offre l’opportunité d’associer notre expertise en chimie à une connaissance concrète des produits, aux enjeux liés à la récupération sur le terrain et aux exigences pratiques nécessaires pour évaluer une filière de recyclage plus complète. »

AstroTurf a publiquement mis en avant des initiatives de développement durable axées sur la fabrication, l’installation et la gestion de fin de vie, notamment des partenariats visant à détourner le gazon en fin de vie des décharges et à soutenir les filières de recyclage circulaires. Le protocole d’accord conclu avec Aduro offre un moyen supplémentaire d’évaluer le potentiel du recyclage chimique avancé pour compléter les approches existantes en matière de recyclage mécanique, de récupération et de valorisation des matériaux.

« Chez AstroTurf, nous avons toujours estimé que l’innovation devait aller au-delà des performances sur le terrain pour inclure des solutions responsables en fin de vie », a déclaré Robert Mitchell, Vice-président chargé du développement et de la stratégie chez AstroTurf. « Notre collaboration avec Aduro nous offre l’opportunité d’étudier une autre voie de traitement pour les matériaux de gazon synthétique difficiles à valoriser et de mieux comprendre comment les technologies de recyclage de pointe peuvent favoriser l’économie circulaire dans notre secteur. Il s’agit d’une phase d’évaluation, mais d’une phase importante, car les clients, les collectivités et les autorités de régulation continuent de rechercher des solutions plus complètes pour les systèmes de gazon synthétique. »

Avec un nombre croissant de surfaces synthétiques arrivant en fin de vie, et alors que les clients, les collectivités et les autorités réglementaires recherchent des alternatives concrètes à la mise en décharge, le besoin de recycler le gazon synthétique ne cesse de croître. Les cadres réglementaires en Amérique du Nord et en Europe mettent davantage l’accent sur la responsabilité des producteurs, la teneur en matériaux recyclés, la réduction des déchets mis en décharge et la traçabilité des résultats en matière d’économie circulaire. Le cadre de responsabilité élargie des producteurs mis en place par l’État de New York pour les moquettes illustre notamment comment les obligations liées à la fin de vie des produits peuvent influencer la demande future en solutions de recyclage.

Le protocole d’accord ne définit pas les conditions d’un déploiement commercial ou un accord commercial définitif. Tout accord futur de nature commerciale, de licence, d’approvisionnement, de production sous contrat ou de développement conjoint nécessiterait la conclusion d’accords définitifs distincts entre les parties. Cette collaboration s’inscrit toujours dans le cadre de l’approche globale par étapes adoptée par Aduro pour l’évaluation HCT au sein de flux complexes de déchets plastiques, en collaboration avec des acteurs du secteur.

À propos d’AstroTurf Corporation

AstroTurf® Corporation est à l’origine de l’invention et de l’innovation dans le domaine des revêtements sportifs synthétiques, qui s’appuie sur une expérience de 60 ans dans le développement de systèmes de gazon synthétique. L’entreprise propose des systèmes de gazon synthétique de pointe, polyvalents et spécialisés, dotés de technologies exclusives, destinés aux écoles, aux établissements d’enseignement supérieur, aux équipes sportives professionnelles, aux collectivités locales et aux installations de loisirs. Les produits AstroTurf sont élaborés dans un souci de performance, de sécurité, de durabilité et de respect de l’environnement. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.astroturf.com

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.adurocleantech.com

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck

Responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Contact presse AstroTurf :

Gary Jones

Directeur du marketing

gary.jones@astroturf.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant le protocole d’accord entre Aduro et AstroTurf ; la portée, les objectifs et les avantages potentiels attendus de cette collaboration ; l’évaluation de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») pour le gazon synthétique en fin de vie ; le développement potentiel de méthodes de prétraitement, de séparation, de préparation des matières premières et de logistique pour les déchets de gazon synthétique ; la conversion potentielle de fractions de polyéthylène et de polypropylène en hydrocarbures liquides ; ainsi que la stratégie globale de la Société en matière de validation, de mise à l’échelle et de commercialisation de cette technologie.

Les informations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, notamment celles concernant la poursuite de la collaboration entre Aduro et AstroTurf ; la disponibilité de matières premières issues de gazon synthétique en fin de vie adaptées ; la capacité à préparer des fractions riches en polyéthylène et en polypropylène adaptées à l’évaluation de la technologie HCT ; les performances de la technologie HCT sur des matières premières de gazon synthétique prétraitées ; l’avancement des essais techniques, de l’engagement des partenaires, de la certification, des engagements d’achat, du financement et des axes de développement connexes ; ainsi que la capacité de la société à mettre en œuvre ses plans de développement et de commercialisation.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : le risque que la collaboration ne se déroule pas comme prévu ; le risque que des matières premières adaptées ne soient pas disponibles en quantité, qualité, homogénéité, composition ou à des conditions économiques suffisantes ; le risque que les étapes de prétraitement, de désagrégation, de séparation ou de préparation ne permettent pas d’atteindre les spécifications ou les critères économiques requis ; les risques techniques, opérationnels, réglementaires, liés à la certification, au financement, à la chaîne d’approvisionnement, à la logistique et à l’intégration ; les risques liés au développement, à la mise à l’échelle, à la commercialisation et à l’acceptation par le marché de la technologie HCT ; les risques liés à l’engagement des partenaires, à l’agrégation des matières premières, à la qualité des produits, à l’acceptation par les clients, aux conditions du marché, à l’élaboration des politiques et à la concurrence ; ainsi que d’autres risques décrits dans les documents déposés par la Société et disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi applicable l’exige.





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