Autheo présente le système d’exploitation Internet : une couche de coordination décentralisée pour le Web, la blockchain et l’IA

SHERIDAN, Wyoming, 01 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Autheo a lancé aujourd’hui le Mainnet de son système d’exploitation décentralisé : une couche de coordination permettant l’interopérabilité native du Web, du Web3, des agents d’IA et des applications crypto, avec une sécurité post-quantique pour l’identité numérique, les tokens, les contrats intelligents et l’IA agentique.

LA COUCHE DE COORDINATION : LA PIÈCE DU PUZZLE QUI MANQUAIT À INTERNET

L’environnement actuel de la blockchain se caractérise par la fragmentation : le Web2, le Web3, les agents d’IA et les applications cryptographiques ne peuvent pas interagir de manière native, et les liens inter-chaînes fonctionnent au niveau de la couche de liaison. Autheo fournit une couche de coordination et d’exécution au sein de laquelle les services Web, les réseaux blockchain et les agents d’IA se coordonnent de manière native sur une surface commune d’identité, de messagerie et d’exécution, ancrée par une couche de confiance et d’identité sur la chaîne, résistante aux attaques quantiques pour l’IA agentique.

« Notre objectif n’était pas de créer un réseau de plus », a déclaré Scott Bayless, Directeur général et cofondateur d’Autheo. « Notre ambition était plutôt de trouver la bonne relation entre ceux dont nous disposons déjà. Le corps humain est composé de nombreuses parties ; une ville regroupe de nombreux métiers. Aujourd’hui, Internet est constitué de nombreux systèmes, chacun remplissant sa fonction, mais de manière indépendante. Avec le lancement de Mainnet, Autheo apporte désormais la couche sur laquelle le Web, la chaîne et l’agent peuvent enfin fonctionner ensemble. »

FONDÉ PAR DES COLLABORATEURS DE LONGUE DATE

Fondé en juillet 2021 par Todd Mortenson et Scott Bayless, Autheo s’articule autour de quatre piliers d’architecture : TheoID (DID conforme aux normes W3C pour les utilisateurs, les services et les agents d’IA) ; PQCNet (cadre post-quantique basé sur les normes NIST : ML-KEM, ML-DSA et SLH-DSA) ; une couche 0 souveraine du SDK Cosmos dotée d’une interopérabilité IBC native ; et un environnement d’exécution de couche 1 compatible EVM intégré, fonctionnant selon le principe Proof-of-Stake avec staking délégué et validateurs agréés, sécurisé par la finalité des blocs via le consensus CometBFT (« Proof of Autheo »). Le développement est dirigé par Kenneth Harper, Directeur de l’ingénierie, avec des contributeurs venant de MIT, Harvard, Stanford et Caltech. Auditeurs : Halborn (testnet) et CertiK (Mainnet). Nos partenaires comprennent notamment Zeeve, InfStones, Hydrex, Halborn, CertiK, TrustSwap, Team.Finance et Utila.

L’ADOPTION DU TESTNET S’EST ACCÉLÉRÉE

Le testnet public d’Autheo a été déployé en 2025 et a attiré 350 000 portefeuilles et 60 000 contrats intelligents au cours de ses douze premiers mois. Suite à l’annonce de la phase 1 de Mainnet, le 12 mai 2026, l’adoption s’est accélérée : le nombre d’adresses de portefeuilles a été multiplié par plus de 5 et celui des contrats intelligents par plus de 15 au cours des 45 jours qui ont suivi. Totaux cumulés :

1 812 088 adresses de portefeuilles

968 502 contrats intelligents

(Chiffres provenant des données du réseau Autheo, 24 juin 2026. Vérifiables de manière indépendante sur l’explorateur public du testnet : testnet-explorer.autheo.com · contrats vérifiés.)

« Mainnet est désormais opérationnel », a déclaré Todd Mortenson, Directeur général et cofondateur d’Autheo. « Le secteur s’engagera dans une course effrénée pour mettre en place une sécurité post-quantique avant la date butoir fixée par le NIST. Nos développeurs, eux, n’auront pas à le faire. Nous avons intégré la sécurité post-quantique (PQC) dès la conception. Une interface unique pour les services Web, les protocoles sur la chaîne et les agents d’IA. Un million de développeurs humains sur la chaîne d’ici trois ans. Et les agents d’IA qui les accompagneront ? Ils seront bien plus nombreux encore. La couche de coordination pour cet avenir est opérationnelle dès aujourd’hui. »

PROCHAINS DÉVELOPPEMENTS

Accès développeurs (Mainnet, opérationnel dès maintenant) :

Documentation : docs.autheo.com

Explorateur de blocs Mainnet : evm-explorer.autheo.com

ID de la chaîne : 2127 (0x84f)

(0x84f) Endpoints RPC publics : rpc1.autheo.com · rpc2.autheo.com · rpc3.autheo.com

Explorateur Testnet (avec source du contrat vérifié) : testnet-explorer.autheo.com





Le token THEO devrait être coté sur Hydrex.fi début juillet 2026. Les programmes Core Node, Prime Node et Sovereign Validator (399 licences NFT ; 275 souscrites) sur commerce.autheo.com.

Le communiqué de presse complet, comprenant des informations techniques détaillées, est disponible à l’adresse suivante : autheo.com/press.

À PROPOS D’AUTHEO

Autheo développe le système d’exploitation d’Internet : une couche de coordination décentralisée pour le Web, la blockchain et les agents d’IA, s’appuyant sur PQCNet (cryptographie post-quantique du NIST) et les DID du W3C. Cette initiative répond à la convergence entre l’IA, la blockchain et la cryptographie, en prenant en charge l’IA agentique, la tokenomics, la blockchain d’entreprise et la souveraineté numérique sur la chaîne face à l’informatique quantique. autheo.com · @Autheo_Network.

CONTACT PRESSE

Ryan Teigen, Directeur du marketing produit

E-mail : ryan@autheo.com · press@autheo.com · Tél : 608-713-1028

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Déclarations prospectives : certaines déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant la croissance prévue du réseau, les partenariats et la feuille de route, sont de nature prospective et soumises à des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent s’en écarter. Autheo décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a95dde-f8e8-42d6-8e59-72d34724b7f9