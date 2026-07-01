Consolidated Lithium Metals annonce le transfert de son siège social au Québec, son changement de nom pour Métaux Critiques Nordiques Inc. (Nordique Critical Metals Inc.) et le changement de son symbole boursier à NQC à la Bourse de croissance TSX (TSXV)

TORONTO, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV : CLM | FRA : Z36 | OTCQB : JORFF) (ci-après dénommée « la Société » ou « CLM ») a le plaisir d’annoncer une série d’initiatives visant à mieux aligner la Société sur son orientation stratégique axée sur le développement de projets miniers liés aux minéraux critiques au Québec et dans toute l’Amérique du Nord.

À compter du 3 juillet 2026, la Société transférera son siège social et son siège statutaire de Toronto, en Ontario, à Montréal, au Québec.

Dans le cadre de cette transition, la Société changera également sa dénomination sociale, passant de Consolidated Lithium Metals Inc. à Métaux Critiques Nordiques Inc. (Nordique Critical Metals Inc.), afin de refléter l’élargissement de son champ d’action aux minéraux critiques au-delà du lithium et son engagement à développer des actifs miniers critiques situés au Québec.

Dans le cadre de ce changement de dénomination, les actions ordinaires de la Société commenceront à être négociées à la Bourse de croissance TSX (la «TSXV») sous le nouveau symbole boursier «NQC», en remplacement du symbole actuel «CLM», dès l’ouverture des marchés le 6 juillet 2026 ou aux alentours de cette date, sous les nouveaux numéros CUSIP et ISIN 65563W101 et CA65563W1014, respectivement.

La date d’entrée en vigueur des changements de dénomination et de symbole boursier est prévue pour le 6 juillet 2026 ; toutefois, ces changements restent soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (TSXV).

La direction estime que ces initiatives permettent à la Société d’être mieux positionnée pour sa prochaine phase de croissance et reflètent plus fidèlement son orientation stratégique en tant que société québécoise spécialisée dans l’exploration et le développement de minéraux essentiels.

À propos de Consolidated Lithium Metals Inc.

Consolidated Lithium Metals Inc. est une petite société minière canadienne d’exploration cotée sous le symbole « CLM » à la Bourse de Toronto (TSXV), « Z36 » à la Bourse de Francfort et « JORFF » sur le marché OTCQB® Venture. La Société se concentre sur l’exploration et le développement de projets de minéraux critiques dans des juridictions stables et s’engage à contribuer à la transition énergétique mondiale par le développement responsable de chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

L’équipe technique de CLM a participé au développement, à la construction, à la mise en service, à l’exploitation, à l’extension et à la remise en état de multiples sites miniers à travers le monde, et possède une expérience de collaboration en partenariat avec les communautés autochtones et locales tout au long du cycle de vie des projets.

Le siège social de la Société sera désormais situé au 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau MZ400, Montréal, Québec H3B 0A2, Canada.

À la suite de la prise d'effet du changement de nom, du transfert du siège social et du changement de symbole boursier, et sous réserve des approbations réglementaires finales, la Société prévoit lancer son nouveau site Web corporatif ainsi que sa nouvelle image de marque en juillet 2026.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Richard Quesnel

Chief Executive Officer

Email | info@consolidatedlithium.com

Phone: +1 (514) 249-6320

Website: www.consolidatedlithium.com

Mise en garde

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Bien que la Société se soit efforcée d’identifier les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux contenus dans les informations prospectives, et qu’elle estime que les attentes exprimées dans ces informations prospectives sont raisonnables, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou escomptés, et rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont fournies à la date du présent communiqué, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations, sauf si la loi l’exige.

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