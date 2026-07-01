EBC Financial Group und der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford erneuern ihre Partnerschaft zur Förderung der wirtschaftswissenschaftlichen Allgemeinbildung

LONDON, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat ihre strategische Partnerschaft mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford um weitere drei Jahre verlängert. Damit setzen die Partner eine Zusammenarbeit fort, die wirtschaftswissenschaftliche Forschung einem breiteren Publikum weltweit zugänglich macht.

Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft wird die EBC eine jährliche Ausgabe der Webinar-Reihe „What Economists Really Do“ des Fachbereichs als Sponsor unterstützen und so dazu beitragen, wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse Studierenden, Forschenden, Alumni sowie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um die Reichweite des Webinars zu vergrößern, werden ausgewählte Inhalte und Diskussionspunkte zudem in kurzen Videos für soziale Medien aufbereitet. So werden zentrale Themen auch für ein breiteres Online-Publikum anschaulich vermittelt.

Seit Beginn der Partnerschaft haben sich die von der EBC unterstützten Themenreihen von „What Economists Really Do“ mit einer Reihe drängender globaler Herausforderungen befasst, darunter Steuerhinterziehung, Klimawandel und Finanzkompetenz. An den Webinaren nehmen regelmäßig rund 200 Personen live teil. Die Aufzeichnungen wurden bislang insgesamt mehr als 3.600-mal aufgerufen und erzielten eine Wiedergabezeit von über 270 Stunden. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse des Publikums weit über die Live-Veranstaltungen hinaus.

Die Kooperation basiert auf dem gemeinsamen Anliegen, den Zugang zu ökonomischem Wissen zu erweitern und den fundierten öffentlichen Diskurs über wirtschaftliche Fragestellungen zu fördern. Zugleich unterstützt sie den fachlichen Austausch zu Themen wie makroökonomischer Politik, Finanzmärkten, Regulierung und globaler Wirtschaftsentwicklung.

Darüber hinaus trägt sie dazu bei, das Engagement der Fakultät für den Dialog mit der Öffentlichkeit zu stärken, indem wissenschaftliche Forschung auch über den universitären Kontext hinaus zugänglich gemacht wird.

Die Initiative ist Teil des umfassenden Engagements der EBC im Bereich der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung. Im Mittelpunkt stehen dabei der Abbau von Bildungsbarrieren und die Förderung eines nachhaltigen gesellschaftlichen Mehrwerts. Indem die EBC wissenschaftliche Exzellenz mit praktischer Anwendung verbindet, engagiert sich das Unternehmen weiterhin für einen breiteren Zugang zu wirtschaftswissenschaftlicher Bildung und einen stärkeren Dialog mit der Öffentlichkeit.

„In einer sich rasant wandelnden Weltwirtschaft ist der Zugang zu verlässlichem Finanzwissen wichtiger denn je. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford unterstreicht das Engagement der EBC, Menschen mit dem Wissen und den Instrumenten auszustatten, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Gleichzeitig fördern wir die Ausbildung von Nachwuchskräften, die die Finanzsysteme von morgen mitgestalten werden“, erklärt Christopher Stiegeler, Executive Director, EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Stiegeler ergänzt: „Über unsere Partnerschaft mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford hinaus setzt sich die EBC mit Nachdruck für die finanzielle Bildung der nächsten Generation ein – durch Initiativen auf dem Campus, wissenschaftliche Kooperationen und Kooperationsvereinbarungen mit Hochschulen auf der ganzen Welt. Dazu gehören Projekte mit der National Autonomous University of Mexico (UNAM), der International University of Ulaanbaatar (IUU), dem Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Tecnológico de Monterrey), der Escuela Bancaria y Comercial in Mexiko sowie der Autonomous University of Bucaramanga (UNAB). Zugleich prüft unser Team aktiv den Aufbau vergleichbarer Partnerschaften mit weiteren Hochschulen weltweit.“

Professor Johannes Abeler, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der University of Oxford: „Der Dialog mit der Öffentlichkeit und die Vermittlung wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse sind fester Bestandteil unseres akademischen Auftrags. Mit Initiativen wie „What Economists Really Do“ möchten wir zeigen, welchen Beitrag die Volkswirtschaftslehre zu einer besseren Politikgestaltung und zu einem tieferen Verständnis der Themen leisten kann, die unsere Welt bewegen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der EBC Financial Group fortzusetzen. Dank ihrer Unterstützung können wir den Zugang zu wirtschaftswissenschaftlichem Wissen erweitern und unsere Bildungsangebote einem noch breiteren Publikum weltweit zugänglich machen.“

In den kommenden drei Jahren wird die Partnerschaft weiterhin dazu beitragen, wissenschaftliche Forschung und eine breite Öffentlichkeit miteinander zu vernetzen und sicherzustellen, dass wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse auch in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld zugänglich, relevant und wirkungsvoll bleiben.

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Contracts for Difference (CFDs) auf Margin ist mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Beginn Ihrer Handelsaktivitäten sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.

Die University of Oxford und ihr Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften unterstützen oder empfehlen keine kommerziellen Produkte oder Dienstleistungen, die von der EBC Financial Group angeboten werden. Diese Partnerschaft beschränkt sich ausschließlich auf Bildungsinitiativen und Öffentlichkeitsarbeit.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group (EBC) ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in mehr als 100 Ländern und wurde von der Branche mit Auszeichnungen wie „Beste Handelsplattform“ und „Vertrauenswürdigster Broker“ sowie zahlreichen Ehrungen von World Finance gewürdigt. Dank ihrer starken regulatorischen Aufstellung und ihres konsequenten Bekenntnisses zu Transparenz vertrauen private, professionelle und institutionelle Anleger weltweit auf die sicheren und kundenorientierten Handelslösungen der EBC.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften – insbesondere durch die Initiative „United to Beat Malaria“ der UN-Stiftung, den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

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Medienkontakt:

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