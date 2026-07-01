EBC Financial Group et le Département d’Économie de l’Université d’Oxford renouvellent leur partenariat en faveur de l’éducation économique du grand public

LONDRES, 01 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) a renouvelé pour trois années supplémentaires son partenariat stratégique avec le Département d’Économie de l’Université d’Oxford, prolongeant ainsi une collaboration qui contribue à rendre la recherche en économie accessible à un public plus large dans le monde entier.

Dans le cadre du renouvellement de ce partenariat, EBC parrainera une édition annuelle de la série de webinaires du Département intitulée « What Economists Really Do » (Ce que font réellement les économistes) et contribuera de cette manière à diffuser les recherches et les analyses liées à l’économie auprès des étudiants, des chercheurs, des anciens élèves et du grand public. Afin d’élargir la portée de ces webinaires, certaines analyses et points de discussion seront également adaptés sous forme de courtes vidéos à destination des réseaux sociaux. Ce format offrira des résumés accessibles des idées clés à un public en ligne plus large.

Depuis le début du partenariat, les éditions de « What Economists Really Do » parrainées par EBC ont abordé plusieurs problématiques mondiales majeures, notamment l’évasion fiscale, le changement climatique et la culture financière. En général, la diffusion de chaque webinaire réunit environ 200 participants en direct. Au total, les sessions enregistrées ont généré plus de 3 600 vues et plus de 270 heures de visionnage, ce qui témoigne d’un engagement durable du public au-delà des événements en direct eux-mêmes.

Ce partenariat reflète également un engagement commun à élargir l’accès aux connaissances économiques et à soutenir une participation éclairée du public sur les questions économiques, tout en favorisant une réflexion informée sur des sujets allant de la politique macroéconomique et des marchés financiers à la réglementation et au développement économique mondial.

En contribuant à rendre la recherche académique accessible au-delà de la seule communauté universitaire, il soutient également l’engagement plus large du Département en matière de sensibilisation du public.

Cette initiative répond en outre à l’objectif plus général d’EBC dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises, lequel est plus particulièrement axé sur l’élimination des obstacles à l’éducation et la création d’un impact sociétal à long terme. En associant l’excellence académique à des applications concrètes, EBC poursuit ses efforts en faveur d’un accès élargi à l’enseignement de l’économie et de la sensibilisation du public.

« Dans l’économie mondiale actuelle en pleine mutation, l’accès à des connaissances financières fiables est plus important que jamais. Notre partenariat continu avec le Département d’Économie de l’Université d’Oxford témoigne de l’engagement d’EBC à doter les individus des connaissances et des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, tout en soutenant le développement des futurs talents qui façonneront les systèmes financiers de demain », a déclaré Christopher Stiegeler, directeur exécutif d’EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Stiegeler a ajouté : « Au-delà de notre partenariat avec le Département d’Économie d’Oxford, EBC continue de promouvoir l’éducation financière auprès des jeunes générations grâce à des initiatives sur les campus, des collaborations universitaires et des protocoles d’accord avec des établissements du monde entier. Ces collaborations incluent l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), l’Université internationale d’Oulan-Bator (IUU), l’Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey (Tecnológico de Monterrey), l’Escuela Bancaria y Comercial du Mexique, ainsi que l’Université autonome de Bucaramanga (UNAB). Nos équipes étudient également activement la possibilité de nouer des partenariats similaires avec d’autres établissements d’enseignement supérieur à travers le monde. »

Le professeur Johannes Abeler, directeur du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, a déclaré : « La sensibilisation et l’éducation du public sont au cœur de la mission du Département. À travers des initiatives telles que « What Economists Really Do », nous cherchons à montrer comment l’économie peut contribuer à l’élaboration de meilleures politiques et à une compréhension plus approfondie des enjeux qui façonnent notre monde. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec EBC Financial Group, dont le soutien nous aide à élargir l’accès aux connaissances économiques et à étendre la portée de nos activités éducatives à de nouveaux publics à travers le monde. »

Au cours des trois prochaines années, ce partenariat continuera de rapprocher la recherche universitaire et le grand public, ce qui contribuera à garantir que les analyses économiques demeurent accessibles, pertinentes et utiles dans un environnement mondial de plus en plus complexe.

Mise en garde concernant les risques

Le trading de devises (FX) et de contrats sur différence (CFD) avec effet de levier présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant toute activité de trading.

L’Université d’Oxford et son Département d’Économie déclinent toute approbation ou recommandation concernant les produits ou services commerciaux proposés par EBC Financial Group. Ce partenariat est exclusivement axé sur des initiatives éducatives et des actions de sensibilisation du public.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

Des investisseurs de plus de 100 pays lui font confiance. EBC a reçu plusieurs distinctions du secteur, parmi lesquelles les prix Best Trading Platform and Most Trusted Broker (meilleure plateforme de trading et courtier le plus fiable), ainsi que plusieurs récompenses attribuées par World Finance. Grâce à son solide cadre réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC bénéficie de la confiance des investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels du monde entier pour ses solutions de trading sécurisées et centrées sur les besoins de ses clients.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni ; EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 années d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fière d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à rendre les populations du monde plus autonomes, notamment par le biais du projet United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’Économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail d’autres partenaires en vue de défendre des projets axés sur la santé mondiale, l’économie, l’éducation et/ou la durabilité.

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Contact presse :

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