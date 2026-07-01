Le Groupe Dekuple poursuit sa croissance européenne avec une prise de participation majoritaire dans subko&co en Pologne

Paris, le 1er juillet 2026 (8h00) - Le Groupe DEKUPLE, Leader Européen de la Communication et du Data Marketing, annonce une prise de participation majoritaire dans subko&co, agence polonaise qui associe marketing à la performance, campagnes programmatiques, analyse de données et création de contenus pour les campagnes digitales et les solutions MarTech.

Fondée en 2013 par Marta Subko, diplômée de Sciences Po Paris, subko&co accompagne les entreprises dans leur développement numérique et leurs stratégies de communication. L'agence s'est notamment distinguée par sa capacité à créer des passerelles entre les marchés polonais et francophones, en accompagnant aussi bien des acteurs locaux qu'internationaux.

Basée à Varsovie, subko&co a développé une expertise reconnue dans la mise en œuvre de dispositifs digitaux et de campagnes de communication pour des groupes de premier plan, notamment dans les secteurs de la distribution, des produits de grande consommation et de l'immobilier.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement européen du Groupe DEKUPLE. Elle permet au Groupe de renforcer sa présence en Europe centrale, d'accéder à un marché polonais particulièrement dynamique et d'élargir son portefeuille d'expertises au service de ses clients internationaux.

En rejoignant le modèle multi-entrepreneur de DEKUPLE, Marta Subko et ses équipes bénéficieront des synergies commerciales, technologiques et opérationnelles du Groupe tout en conservant leur autonomie entrepreneuriale.

subko&co est une société rentable en phase de développement. Elle sera consolidée dans les comptes du Groupe DEKUPLE à compter du 1er juillet 2026.

Le Groupe DEKUPLE

Le Groupe Dekuple est un acteur international de la communication, du marketing et de la data, animé par un modèle unique de multi-entrepreneuriat. Sa plateforme de croissance intégrée s'articule autour de trois piliers complémentaires :

Advise, avec Converteo et ses 450 consultants experts en data, technologie et IA

Create, avec son réseau international d'agences multi-expertises

Boost, avec la Boost Factory regroupant ses Datas et solutions MarTech





Grâce à près de 70 expertises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la communication et du data marketing, le Groupe accompagne les marques dans leurs enjeux de différenciation et de croissance. Son approche intégrée, grâce à un écosystème complet permet d'optimiser les investissements marketing et de renforcer leur puissance.

Fondé en 1972, le Groupe Dekuple est présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Ses 1 200 collaborateurs accompagnent chaque jour plus de 750 grands comptes et ETI. Dekuple est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

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