Eurobio Scientific finalise l'acquisition de la division « Lab Products » de CareDX dédiée à la transplantation

EUROBIO SCIENTIFIC FINALISE L'ACQUISITION DE LA DIVISION

« LAB PRODUCTS1 » DE CAREDX DÉDIÉE À LA TRANSPLANTATION

Accélération du plan stratégique d’Eurobio visant à devenir un leader du diagnostic moléculaire in vitro (« IVD »)

Création d’un prestataire mondial de premier plan pour le typage génomique et le diagnostic de la transplantation

Acquisition d’un portefeuille de produits 100 % propriétaires

Renforcement des capacités et changement d’échelle grâce à des complémentarités technologiques et commerciales

Paris, le 1er juillet 2026 – 8h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible au PEA-PME), groupe français leader dans le domaine du diagnostic in vitro pour la transplantation, l’oncologie et les maladies infectieuses, annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de CareDX AB en Suède et de ses filiales aux Etats-Unis et en Suède, composant la division Lab Products de CareDx, une société américaine de médecine de précision spécialisée dans la transplantation, présente mondialement.

Combinée à l’expertise de GenDx, filiale d’Eurobio Scientific, en matière de tests de séquençage de nouvelle génération (« NGS »), de logiciels et de présence commerciale mondiale, cette acquisition réunit deux portefeuilles hautement complémentaires dans le domaine du typage des antigènes leucocytaires humains (« HLA ») et du diagnostic en transplantation.

Fondements stratégiques

Cette acquisition permet à GenDx de proposer un portefeuille plus complet couvrant l’ensemble du processus de diagnostic in vitro en transplantation, du typage HLA pré-transplantation aux solutions de suivi post-transplantation. L’entité combinée proposera un portefeuille élargi de tests moléculaires, de réactifs et de logiciels, dans le but de permettre aux laboratoires de rationaliser leurs opérations et d’améliorer les résultats cliniques.

L'intégration de la division LabProducts de CareDx renforce la présence de GenDx sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, tout en améliorant sa capacité à servir à la fois les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques.

Points clés

Un portefeuille de produits élargi : Intégration des kits de typage HLA de CareDx, y compris les solutions basées sur la réaction en chaîne par polymérase (« PCR ») en temps réel et le séquençage de nouvelle génération (NGS), aux tests NGS et aux plateformes logicielles de GenDx

Intégration des kits de typage HLA de CareDx, y compris les solutions basées sur la réaction en chaîne par polymérase (« PCR ») en temps réel et le séquençage de nouvelle génération (NGS), aux tests NGS et aux plateformes logicielles de GenDx Une empreinte commerciale mondiale : Capacités de distribution renforcées et accès aux clients sur les principaux marchés de la transplantation

Capacités de distribution renforcées et accès aux clients sur les principaux marchés de la transplantation Synergies technologiques : Accélération de l’innovation dans le typage HLA haute résolution, la capture hybride et les processus de suivi de la transplantation

Accélération de l’innovation dans le typage HLA haute résolution, la capture hybride et les processus de suivi de la transplantation Gains d’efficacité opérationnelle : opportunités de rationalisation des opérations de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement

Termes de la transaction

Eurobio Scientific a acquis l'activité « Lab Products » de CareDx pour un montant d'environ 145 millions d'euros (170 millions de dollars), après ajustements d'usage.

Commentaires des dirigeants

« Nous sommes ravis d'avoir pu conclure cette transaction plus tôt que prévu et de nous lancer dans cette aventure aux côtés de notre équipe et de nos nouveaux collaborateurs en vue de faire progresser la médecine de précision en matière de transplantation », a déclaré Denis Fortier, PDG d’Eurobio Scientific. « Nous avons comme objectif d'offrir des solutions complètes et de faire preuve d'une innovation constante envers l'ensemble de nos clients, afin de contribuer à la qualité de vie de nos patients. »

John Hanna, PDG de CareDx, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir mené à bien cette opération et sommes convaincus que le portefeuille de Lab Products est entre de bonnes mains au sein d’Eurobio Scientific et de sa plateforme mondiale dédiée au diagnostic in vitro. »

Eurobio Scientific était représentée par TD Securities et Kahn Partners. CareDx était représentée par Rothschild & Co. et Fenwick & West LLP.

Prochaines publications

Chiffre d’affaires 1er semestre : 28 juillet 2026

Résultats 1er semestre : 1er octobre 2026

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.







Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP











À propos de GenDx







Genome Diagnostics BV (GenDx) est un acteur de premier plan dans le domaine du typage HLA à haute résolution et des tests de diagnostic moléculaire associés. Fondée en 2005, la société est implantée à l’Utrecht Science Park (USP), aux Pays-Bas, ainsi qu’à San Diego, afin d’accompagner ses clients américains. Elle développe et commercialise des tests diagnostiques innovants, des logiciels, des services et des supports pédagogiques, en étroite collaboration avec des partenaires commerciaux de renom. Avec plus de 100 collaborateurs, l’entreprise dispose d’une équipe dédiée d’experts internes qui s’efforcent en permanence de fournir les meilleurs services aux laboratoires de typage tissulaire, aux scientifiques et aux spécialistes hospitaliers. Les produits de GenDx sont distribués dans le monde entier, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un de ses distributeurs spécialisés en HLA.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.gendx.com





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