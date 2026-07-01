Vilmorin & Cie finalise l’entrée de L’IMAD au capital de Limagrain Vegetable Seeds

Vilmorin & Cie, groupe semencier mondial, annonce aujourd’hui la finalisation de la prise de participation de L’IMAD au capital de Limagrain Vegetable Seeds (LVS), le leader mondial du marché des semences potagères.

Cette opération, initialement annoncée en juin 2025, prévoyait l’entrée d’ADQ au capital de LVS. Depuis, ADQ a intégré L’IMAD qui devient à ce titre le partenaire de Vilmorin & Cie au capital de LVS.

Suite à cette opération, L’IMAD détient désormais une participation de 35 % dans LVS, tandis que Vilmorin & Cie conserve les 65 % restants.

L’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires a été obtenu et l’opération a été finalisée conformément aux termes convenus.

Un partenariat stratégique au service de la croissance et de la création de valeur



Cette opération constitue une étape stratégique et financière majeure pour le développement futur de Limagrain Vegetable Seeds.

Elle doit permettre à LVS :

d’accélérer son développement à l’international,

d’intensifier ses investissements en recherche, innovation et développement,

de consolider sa position de leader mondial,

et de créer de la valeur sur le long terme grâce à des solutions innovantes.

Par ailleurs, LVS et Silal, entreprise agroalimentaire et technologique appartenant à L’IMAD, ont conclu un partenariat de recherche dédié à la génétique des légumes et visant à développer des semences potagères adaptées aux zones désertiques.

Un engagement au cœur des enjeux de sécurité alimentaire et de souveraineté agricole

Cet investissement s’inscrit pleinement dans la mission portée par Limagrain et Vilmorin & Cie : contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et à la souveraineté agricole en développant des variétés de semences innovantes, performantes et adaptées aux contextes locaux.

Il illustre également le rôle clé de la coopération internationale pour répondre aux grands enjeux alimentaires, en particulier dans les zones les plus exposées à des conditions environnementales extrêmes.

Une gouvernance préservée et un pilotage stratégique maintenu

Conformément à sa participation, L’IMAD siègera au Conseil d’Administration de Limagrain Vegetable Seeds et participera aux décisions relatives à ses orientations stratégiques.

Cette opération n’entraîne aucun changement dans la gouvernance du Groupe Limagrain, de la Coopérative, ni de Vilmorin & Cie, qui conservent leur indépendance, leur vision de long terme et leur pilotage stratégique.

Une étape clé dans la mise en œuvre de la feuille de route « Ambition 2030 »

Cette prise de participation marque une avancée majeure dans le déploiement du plan stratégique « Ambition 2030 » de Vilmorin & Cie et de Limagrain.

Avec un chiffre d’affaires de 839 millions d’euros sur l’exercice 2024‑2025 et plus de 4 000 collaborateurs présents dans 35 pays, Limagrain Vegetable Seeds est le leader mondial du marché des semences potagères.

L’apport de L’IMAD permettra d’accompagner l’accélération du développement international de LVS sur des marchés à fort potentiel et de renforcer la trajectoire de croissance du Groupe à horizon 2030.

À terme, ce partenariat constituera un levier stratégique majeur pour consolider durablement la position de LVS comme référence mondiale du secteur.

À PROPOS DE VILMORIN & CIE

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie est devenu un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production. Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère, la coopérative agricole Limagrain : l’audace, le progrès, la persévérance et la coopération.

www.vilmorincie.com

À PROPOS DE L’IMAD

L’IMAD est une plateforme d’investissement souveraine du Gouvernement d’Abu Dhabi, créée afin de renforcer les fondamentaux économiques de l’émirat et stimuler la création de valeur de manière pérenne et durable. Elle gère un portefeuille diversifié d’investissements, composé d’entités publiques et privées, avec des opérations au niveau local et international.

En tant qu’investisseur stratégique, la mission de L’IMAD est d’accompagner le développement et la croissance de ses participations afin de les hisser au rang de leaders mondiaux.

Fort d’une longue expérience dans les infrastructures et les secteurs industriels stratégiques, L’IMAD investit également dans des domaines d’avenir pour soutenir les ambitions économiques de long terme d’Abu Dhabi.

www.limad.com

CONTACTS PRESSE

Camille BOURG

Vilmorin & Cie

Responsable Communication & Éditorial-Finance

camille.bourg@limagrain.com

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Delphine BEAUCHESNE

Article Onze

Consultante

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