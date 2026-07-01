AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026

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COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2026

Paris, 1er juillet 2026, 10h

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mardi 30 juin 2026 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22 286 567 actions ordinaires et 38 157 289 droits de vote, soit 31,94% des actions ayant le droit de vote ce jour et 44,51% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 22ème résolution qui a été rejetée.

RésolutionRésultatNombre total de voix expriméesNombre et % de voix favorablesNombre de voix défavorables ou abstentionQuorum
1            Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;Approuvée38 157 28938 155 27899,99%2 01117 144 235
2            Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;Approuvée38 157 28938 156 078100,00%1 21117 144 235
3            Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;Approuvée38 157 28938 133 05599,94%24 23417 144 235
4            Approbation des conventions règlementées ;Approuvée38 157 28938 113 01199,88%44 27817 144 235
5            Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2025 ;Approuvée38 157 28938 081 57799,80%75 71217 144 235
6            Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Christian Auclair en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2025 ;Approuvée38 157 28938 125 05599,92%32 23417 144 235
7            Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2025 ;Approuvée38 157 28938 081 57799,80%75 71217 144 235
8            Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2026 ;Approuvée38 157 28938 081 57799,80%75 71217 144 235
9            Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2026 ;Approuvée38 157 28938 081 57799,80%75 71217 144 235
10          Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Christian Auclair en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2026 ;Approuvée38 157 28938 125 05599,92%32 23417 144 235
11          Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2026 ;Approuvée38 157 28938 125 05599,92%32 23417 144 235
12          Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;Approuvée38 157 28938 149 28999,98%8 00017 144 235
13          Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;Approuvée38 157 28938 127 06699,92%30 22321 430 294
14          Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public ;Approuvée38 157 28938 061 69499,75%95 59521 430 294
15          Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes ;Approuvée38 157 28938 061 69499,75%95 59521 430 294
16          Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » ;Approuvée38 157 28938 018 21699,64%139 07321 430 294
17          Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions ;Approuvée38 157 28938 010 21699,61%147 07321 430 294
18          Limitation globale des autorisations ;Approuvée38 157 28938 135 06699,94%22 22321 430 294
19          Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Actions B') ;Approuvée38 157 28938 135 06699,94%22 22321 430 294
20          Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux ;Approuvée38 157 28931 403 82382,30%6 753 46621 430 294
21          Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription ;Rejetée38 157 2892 2080,01%38 155 08121 430 294
22          Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds ;Approuvée38 157 28938 149 28999,98%8 00021 430 294
23          Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat ;Approuvée38 157 28938 105 81199,87%51 47821 430 294
24          Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à toute personne morale (y compris un trust) ou physique investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique / biotechnologique ;Approuvée38 157 28938 149 28999,98%8 00021 430 294
25          Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales ;Approuvée38 157 28938 082 37799,80%74 91221 430 294
26          Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes ;Approuvée38 157 28938 082 37799,80%74 91221 430 294
27          Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital par voie d'annulation d'actions ;Approuvée38 157 28938 148 07899,98%9 21121 430 294
28          Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales ;Approuvée38 157 28938 127 06699,92%30 22321 430 294
29          Modification de l'article 12 des statuts à l'effet de réviser la limite d'âge applicable aux administrateurs ;Approuvée38 157 28938 082 78899,80%74 50121 430 294
30          Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de réviser la limite d'âge applicable au Président du Conseil d'administration ;Approuvée38 157 28938 082 78899,80%74 50121 430 294
31          Modification de l'article 17 des statuts à l'effet de réviser les limites d'âge applicables au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués ;Approuvée38 157 28938 082 78899,80%74 50121 430 294
32          Pouvoirs pour formalités.Approuvée38 157 28938 149 28999,98%8 00021 430 294

À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
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