AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2026

Paris, 1er juillet 2026, 10h

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mardi 30 juin 2026 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22 286 567 actions ordinaires et 38 157 289 droits de vote, soit 31,94% des actions ayant le droit de vote ce jour et 44,51% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 22ème résolution qui a été rejetée.

Résolution Résultat Nombre total de voix exprimées Nombre et % de voix favorables Nombre de voix défavorables ou abstention Quorum 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approuvée 38 157 289 38 155 278 99,99% 2 011 17 144 235 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approuvée 38 157 289 38 156 078 100,00% 1 211 17 144 235 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approuvée 38 157 289 38 133 055 99,94% 24 234 17 144 235 4 Approbation des conventions règlementées ; Approuvée 38 157 289 38 113 011 99,88% 44 278 17 144 235 5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2025 ; Approuvée 38 157 289 38 081 577 99,80% 75 712 17 144 235 6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Christian Auclair en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2025 ; Approuvée 38 157 289 38 125 055 99,92% 32 234 17 144 235 7 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2025 ; Approuvée 38 157 289 38 081 577 99,80% 75 712 17 144 235 8 Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2026 ; Approuvée 38 157 289 38 081 577 99,80% 75 712 17 144 235 9 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2026 ; Approuvée 38 157 289 38 081 577 99,80% 75 712 17 144 235 10 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Christian Auclair en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2026 ; Approuvée 38 157 289 38 125 055 99,92% 32 234 17 144 235 11 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2026 ; Approuvée 38 157 289 38 125 055 99,92% 32 234 17 144 235 12 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ; Approuvée 38 157 289 38 149 289 99,98% 8 000 17 144 235 13 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Approuvée 38 157 289 38 127 066 99,92% 30 223 21 430 294 14 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public ; Approuvée 38 157 289 38 061 694 99,75% 95 595 21 430 294 15 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes ; Approuvée 38 157 289 38 061 694 99,75% 95 595 21 430 294 16 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » ; Approuvée 38 157 289 38 018 216 99,64% 139 073 21 430 294 17 Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions ; Approuvée 38 157 289 38 010 216 99,61% 147 073 21 430 294 18 Limitation globale des autorisations ; Approuvée 38 157 289 38 135 066 99,94% 22 223 21 430 294 19 Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Actions B') ; Approuvée 38 157 289 38 135 066 99,94% 22 223 21 430 294 20 Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux ; Approuvée 38 157 289 31 403 823 82,30% 6 753 466 21 430 294 21 Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Rejetée 38 157 289 2 208 0,01% 38 155 081 21 430 294 22 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds ; Approuvée 38 157 289 38 149 289 99,98% 8 000 21 430 294 23 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat ; Approuvée 38 157 289 38 105 811 99,87% 51 478 21 430 294 24 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à toute personne morale (y compris un trust) ou physique investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique / biotechnologique ; Approuvée 38 157 289 38 149 289 99,98% 8 000 21 430 294 25 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales ; Approuvée 38 157 289 38 082 377 99,80% 74 912 21 430 294 26 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes ; Approuvée 38 157 289 38 082 377 99,80% 74 912 21 430 294 27 Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital par voie d'annulation d'actions ; Approuvée 38 157 289 38 148 078 99,98% 9 211 21 430 294 28 Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales ; Approuvée 38 157 289 38 127 066 99,92% 30 223 21 430 294 29 Modification de l'article 12 des statuts à l'effet de réviser la limite d'âge applicable aux administrateurs ; Approuvée 38 157 289 38 082 788 99,80% 74 501 21 430 294 30 Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de réviser la limite d'âge applicable au Président du Conseil d'administration ; Approuvée 38 157 289 38 082 788 99,80% 74 501 21 430 294 31 Modification de l'article 17 des statuts à l'effet de réviser les limites d'âge applicables au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués ; Approuvée 38 157 289 38 082 788 99,80% 74 501 21 430 294 32 Pouvoirs pour formalités. Approuvée 38 157 289 38 149 289 99,98% 8 000 21 430 294

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

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