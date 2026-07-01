AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2026
Paris, 1er juillet 2026, 10h
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mardi 30 juin 2026 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22 286 567 actions ordinaires et 38 157 289 droits de vote, soit 31,94% des actions ayant le droit de vote ce jour et 44,51% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 22ème résolution qui a été rejetée.
|Résolution
|Résultat
|Nombre total de voix exprimées
|Nombre et % de voix favorables
|Nombre de voix défavorables ou abstention
|Quorum
|1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 155 278
|99,99%
|2 011
|17 144 235
|2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 156 078
|100,00%
|1 211
|17 144 235
|3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 133 055
|99,94%
|24 234
|17 144 235
|4 Approbation des conventions règlementées ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 113 011
|99,88%
|44 278
|17 144 235
|5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2025 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 081 577
|99,80%
|75 712
|17 144 235
|6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Christian Auclair en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2025 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 125 055
|99,92%
|32 234
|17 144 235
|7 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2025 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 081 577
|99,80%
|75 712
|17 144 235
|8 Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2026 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 081 577
|99,80%
|75 712
|17 144 235
|9 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2026 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 081 577
|99,80%
|75 712
|17 144 235
|10 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Christian Auclair en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2026 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 125 055
|99,92%
|32 234
|17 144 235
|11 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2026 ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 125 055
|99,92%
|32 234
|17 144 235
|12 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 149 289
|99,98%
|8 000
|17 144 235
|13 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 127 066
|99,92%
|30 223
|21 430 294
|14 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 061 694
|99,75%
|95 595
|21 430 294
|15 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 061 694
|99,75%
|95 595
|21 430 294
|16 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 018 216
|99,64%
|139 073
|21 430 294
|17 Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 010 216
|99,61%
|147 073
|21 430 294
|18 Limitation globale des autorisations ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 135 066
|99,94%
|22 223
|21 430 294
|19 Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Actions B') ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 135 066
|99,94%
|22 223
|21 430 294
|20 Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux ;
|Approuvée
|38 157 289
|31 403 823
|82,30%
|6 753 466
|21 430 294
|21 Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
|Rejetée
|38 157 289
|2 208
|0,01%
|38 155 081
|21 430 294
|22 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 149 289
|99,98%
|8 000
|21 430 294
|23 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 105 811
|99,87%
|51 478
|21 430 294
|24 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à toute personne morale (y compris un trust) ou physique investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique / biotechnologique ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 149 289
|99,98%
|8 000
|21 430 294
|25 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 082 377
|99,80%
|74 912
|21 430 294
|26 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 082 377
|99,80%
|74 912
|21 430 294
|27 Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital par voie d'annulation d'actions ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 148 078
|99,98%
|9 211
|21 430 294
|28 Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 127 066
|99,92%
|30 223
|21 430 294
|29 Modification de l'article 12 des statuts à l'effet de réviser la limite d'âge applicable aux administrateurs ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 082 788
|99,80%
|74 501
|21 430 294
|30 Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de réviser la limite d'âge applicable au Président du Conseil d'administration ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 082 788
|99,80%
|74 501
|21 430 294
|31 Modification de l'article 17 des statuts à l'effet de réviser les limites d'âge applicables au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués ;
|Approuvée
|38 157 289
|38 082 788
|99,80%
|74 501
|21 430 294
|32 Pouvoirs pour formalités.
|Approuvée
|38 157 289
|38 149 289
|99,98%
|8 000
|21 430 294
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
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