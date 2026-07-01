Communiqué de presse

Atos nommé « Best in Class » dans plusieurs catégories dans le PAC RADAR 2026 pour les fournisseurs de services SAP

Le leadership continu d'Atos dans des segments clés d’écosystème SAP, fondé sur des décennies d'expérience, est une fois de plus reconnu par l'un des cabinets d’analystes les plus reconnus.

Bezons, France – 1er juillet 2026 - Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, a été reconnu par PAC, un cabinet faisant autorité en analyse marché et en analyse stratégique couvrant le marché des logiciels et des services informatiques, comme leader du marché des services SAP 2026.

Cette évaluation complète des fournisseurs a couvert 25 principaux fournisseurs de services SAP, en se penchant sur leur capacité à soutenir les clients face à la fois aux défis d'aujourd'hui et aux exigences de demain.

L'évaluation PAC met en lumière la position continue d'Atos en tant qu'acteur global établi et fort sur le marché des services SAP, basé sur des décennies d'expérience, avec un large portefeuille de bout en bout couvrant le conseil, l'intégration système, le développement et la gestion d'applications, ainsi que l'hébergement cloud.

PAC a souligné la force de la stratégie d'Atos, qui se concentre sur SAP Business Suite et ses composants clés tels que SAP Cloud ERP, SAP Business Data Cloud et SAP Business AI. Cette stratégie est soutenue par une expertise approfondie en SAP BTP, qui se distingue grâce à des accélérateurs propriétaires et des solutions innovantes et spécifiques à leur secteur, offrant une valeur commerciale ciblée dans de nombreux métiers.

Selon l'évaluation RADAR de PAC, Atos se distingue également comme un fournisseur leader de services d'hébergement SAP. Fort d'une solide réputation dans les secteurs public et financier, Atos gère d'importants centres de données et ressources d'hébergement à travers l'Europe, notamment en Allemagne, et offre un solide portefeuille en matière de cloud souverain.

La position de leader d'Atos se manifeste également par des performances constamment solides dans l'écosystème SAP, où la société a obtenu plusieurs classements « Best in Class » en conseil et intégration système, hébergement et gestion d'applications.

PAC a souligné qu'Atos est particulièrement bien positionnée dans la région EMEA (Europe, Middle-East & Africa), où elle bénéficie de relations clients durables et d'une forte pénétration du marché. L'ampleur de la présence de centres de données européens d'Atos, ses solides capacités cloud souveraines et les retours positifs des clients — notamment en matière de qualité des propositions, d'engagement et de domaines émergents tels que l'intelligence artificielle des entreprises — renforcent encore sa position concurrentielle, notamment dans le secteur public et les services financiers.

En regardant vers l'avenir, PAC souligne qu'Atos est bien positionné pour tirer parti de la demande croissante de migration vers S/4HANA et de la transition plus large vers une transformation axée sur les données et l'IA – et souligne les investissements continus d'Atos dans des domaines stratégiquement importants, notamment SAP BTP, l'IA générative et l'IA agentique, tout en renforçant l'agilité et l'efficacité opérationnelle au sein de sa pratique SAP. Ses accélérateurs propriétaires basés sur IP devraient jouer un rôle clé dans l'adoption rapide et centrée sur le client de l'approche SAP Clean Core, soutenant à la fois les besoins de transformation à court terme et l'innovation à long terme.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre solide position mondiale et notre performance de 'Best in Class' dans le paysage des services SAP. Cela reflète la profondeur de notre expertise, la solidité de nos partenariats et notre engagement continu sur la fourniture de résultats commerciaux tangibles et durables pour nos clients », a déclaré Leon Gilbert, vice-président exécutif, applications digitales et plateformes intelligentes, Atos. « En investissant massivement dans l'innovation à travers SAP BTP, cloud et IA, nous permettons aux organisations d'accélérer leur transformation et de libérer une plus grande valeur dans leurs environnements SAP. Nous sommes profondément engagés à soutenir nos clients en tant que partenaires de confiance dans leurs parcours numériques à long terme, portés par notre attention croissante à l'IA agentique, la souveraineté et l'expertise en cybersécurité. »

« Atos se distingue comme un fournisseur de services SAP positionné à l'échelle mondiale, alliant une expertise approfondie à un portefeuille complet et complet. Sa performance constante de « Best in Class » dans les segments clés reflète à la fois une exécution solide et une orientation stratégique claire » a déclaré Joachim Hackmann, analyste principal, PAC. « Fort d'une solidité particulière dans la région EMEA et d'une offre souveraine cloud et IA robuste, Atos continue de se différencier par l'innovation et une livraison centrée sur le client. En regardant vers l'avenir, nous voyons Atos bien positionné pour diriger et soutenir des programmes de transformation à grande échelle, financés par SAP dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur le rapport PAC et Atos, veuillez consulter cette page.

***

A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurentmassicot@atosgroup.com

Pièce jointe