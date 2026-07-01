L’étude de préfaisabilité d’une mine et d’une usine de traitement de graphite au Québec confirme la forte rentabilité du projet

PERTH, Australie, 01 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metals Australia Ltd (ASX : MLS), par l’intermédiaire de sa filiale canadienne en propriété exclusive Northern Resources Inc., a publié d’excellents résultats concernant l’étude de faisabilité préliminaire relative à la mine à ciel ouvert et à l’usine de concentré de graphite en paillettes proposées pour son projet de graphite du lac Carheil, au Québec, au Canada.

L’étude confirme que la composante en amont du projet de graphite entièrement intégré de la société est économiquement solide en tant que telle et qu’elle est parfaitement positionnée pour soutenir les futures chaînes d’approvisionnement en batteries en Amérique du Nord et dans le monde. Ce projet produira 101 241 tonnes par an de concentrés de graphite de haute pureté sur une durée de vie de 24 ans.

L’étude de faisabilité préliminaire fait état d’une valeur actuelle nette avant impôts de 553 millions de dollars américains [environ 790 millions de dollars canadiens], calculée avec un taux d’actualisation de 8 %, un taux de rendement interne de 22 % et un délai de récupération sur investissement de 4,2 ans.

Le projet s’appuie sur une première estimation des réserves de minerai de 21,51 millions de tonnes titrant 11,14 % de carbone graphitique, soit environ 2,4 millions de tonnes de graphite contenu.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 346,3 millions de dollars américains.

Situé près de Fermont, le projet bénéficie d’un accès aux infrastructures régionales existantes ainsi qu’aux communautés locales. Il permettra de créer 143 emplois à temps plein à partir de 2030, pour atteindre un effectif de 183 personnes sur toute la durée du projet.

Metals Australia va désormais faire avancer le projet vers l’étape de l’étude de faisabilité finale.

L’annonce complète publiée sur l’ASX est disponible ici : Annonces ASX | Metals Australia Limited

Paul Ferguson, PDG de Metals Australia et président de Northern Resources, a déclaré :

« Notre projet de graphite entièrement intégré au Québec continue de faire forte impression. Les résultats communiqués à l’issue de notre étude de faisabilité préliminaire indiquent que le projet en amont, comprenant la mine et l’usine de concentré de graphite en paillettes, situé près de Fermont, est économiquement attractif en tant que tel.

Nous considérons ce projet comme le prochain projet canadien de graphite de haute pureté entièrement intégré et nous restons déterminés à le faire progresser vers sa phase de sa mise en œuvre. »

Informations complémentaires

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À propos de Metals Australia Ltd

Metals Australia Ltd (ASX : MLS) est une société spécialisée dans le développement de projets de minéraux critiques, dont le siège social est situé à Perth, en Australie-Occidentale. Par l’intermédiaire de sa filiale canadienne, Northern Resources Inc., elle poursuit le développement de son projet de graphite en paillettes à haute teneur du lac Carheil, au Québec. Ce projet de grande qualité est idéalement positionné pour fournir des produits de graphite de qualité supérieure et de qualité batterie au marché nord-américain.