Virtune lisää neljä uutta kryptovaraa Virtune Stablecoin Index ETP:hen: Ethena (ENA), Canton (CC), TRON (TRX) ja BNB (BNB)

Tukholma, 1. heinäkuuta 2026 – Virtune ilmoittaa tänään saattaneensa valmiiksi Nasdaq Tukholmassa, Nasdaq Helsingissä ja Xetrassa listatun Virtune Stablecoin Index ETP:n (SE0026821282) neljännesvuosittaisen uudelleenpainotuksen.

Virtunen tuotevalikoimaan kuuluvat Virtune Stablecoin Index ETP:n lisäksi:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Bittensor ETP

Virtune BNB ETP

Virtune Hyperliquid ETP

Indeksin allokaatio 30. kesäkuuta (ennen uudelleenpainotusta):

Ethereum: 39.30%

XRP: 23.15%

Solana: 19.40%

Stellar: 7.97%

Chainlink: 6.69%

Aave: 3.50%

Indeksin allokaatio 30. kesäkuuta (uudelleenpainotuksen jälkeen):

Ethereum: 27.02%

BNB: 16.68%

XRP: 15.78%

Solana: 12.27%

TRON: 10.43%

Stellar: 5.05%

Canton: 4.54%

Chainlink: 4.50%

Aave: 2.01%

Ethena: 1.72%

Tämän kuukauden uudelleenpainotuksen yhteydessä indeksiin lisätään neljä uutta kryptovaraa: Ethena (ENA), Canton (CC), TRON (TRX) ja BNB (BNB).

Indeksi uudelleenpainotetaan neljännesvuosittain markkinamuutosten huomioimiseksi ja sen varmistamiseksi, että se edustaa edelleen markkinoiden merkittävimpiä ja laadukkaimpia kryptovaroja. Uudelleenpainotuksessa painotukset määritetään kunkin kryptovaran markkina-arvon neliöjuuren perusteella, ja siihen voi sisältyä varojen lisäämistä tai poistamista indeksistä.

Virtune Stablecoin Index ETP:n tuotto kesäkuussa oli -17,87%.

Virtune Stablecoin Index ETP on fyysisesti katettu pörssinoteerattu tuote (ETP), joka tarjoaa sijoittajille yksinkertaisen, turvallisen ja kustannustehokkaan tavan saada hajautettu sijoitus stablecoin-ekosysteemiin. Tuote seuraa hajautettua digitaalisten omaisuuserien indeksiä, joka koostuu stablecoinien infrastruktuuria ja siirtoratkaisuja mahdollistavista projekteista sekä niistä hyötyvistä kryptovaroista stablecoinien käytön ja käyttöönoton kasvaessa.

Jos olet (institutionaalinen) sijoittaja ja haluat keskustella Virtunen kanssa ETP-tuotteidemme tarjoamista mahdollisuuksista varainhoidossa tai saada lisätietoja Virtunesta ja tuotteistamme, ota meihin yhteyttä osoitteeseen hello@virtune.com. Lisätietoja Virtunesta ja ETP-tuotteistamme löydät osoitteesta www.virtune.com , jossa voit myös tilata uutiskirjeemme saadaksesi tietoa tulevista ETP-julkaisuista ja muista digitaalisiin omaisuuseriin liittyvistä uutisista.

Lehdistökontakti

Christopher Kock, toimitusjohtaja, Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtunen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiö on säännelty ruotsalainen digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja kryptovaroihin perustuvien pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskija Euroopan säännellyillä pörsseillä. Sääntelyn noudattamisen, alan johtavien toimijoiden kanssa tehtävän strategisen yhteistyön sekä asiantuntevan tiimimme avulla tarjoamme sijoittajille maailmanlaajuisesti pääsyn innovatiivisiin ja kehittyneisiin sijoitustuotteisiin, jotka vastaavat kryptomarkkinoiden jatkuvasti kehittyvää toimintaympäristöä.

Kryptovaluuttasijoitukset ovat korkean riskin alaisia. Virtune ei anna sijoitusneuvoja. Sijoitukset tehdään omalla vastuulla. Arvopaperit voivat nousta tai laskea arvoltaan, eikä ole takeita sijoitetun pääoman palautumisesta. Lue esite, KID, ehdot osoitteesta www.virtune.com.