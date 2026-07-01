Alphalink intègre les tunnels IPsec à sa plateforme d’administration Vision

Alphalink étoffe son offre en proposant une solution de cybersécurité de nouvelle génération, interconnectée à sa plateforme d’administration Vision.

Interconnecter des sites, sécuriser des flux, garantir la continuité des usages… Les tunnels IPsec constituent un standard incontournable pour construire des architectures réseau fiables et sécurisées. Dans la pratique leur mise en œuvre peut rapidement devenir complexe : multiplication des équipements, gestion des politiques de sécurité, manque de visibilité sur les flux… C’est dans ce contexte qu’Alphalink démocratise cette technologie grâce à l’intégration des tunnels IPsec au sein de sa plateforme Vision.

Depuis une interface intuitive, Vision réunit deux approches complémentaires : une utilisation simplifiée permettant des paramétrages et des modifications rapides, ainsi qu’un mode avancé destiné aux besoins d’expertise et aux configurations plus poussées. Cet outil s’intègre parfaitement dans l’écosystème Alphalink, grâce à des API interconnectées avec toutes ses applications métiers, et peut également s’intégrer directement au système d’information des acteurs du Channel IT.

L’intégration des tunnels IPsec à Vision permet ainsi aux partenaires de :

Centraliser les interconnexions dans un environnement maîtrisé ;

Déployer rapidement des architectures site à site ou des accès nomades ;

Garantir la confidentialité, l’intégrité et l’authentification des flux ;

S’appuyer sur une infrastructure opérateur et un cœur de réseau sécurisé.

Grâce à ces atouts, la nouvelle offre d’Alphalink permet de réaliser des déploiements plus rapides, d’améliorer la lisibilité des architectures et de concevoir plus facilement des solutions sur mesure adaptées aux besoins des clients finaux.