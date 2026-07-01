Finanssivalvonta on hyväksynyt IQM Quantum Computers Oyj:n englanninkielisen listalleottoesitteen

IQM Quantum Computers Oyj, pörssitiedote, 1.7.2026 klo 15.55

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt IQM Quantum Computers Oyj:n (”IQM” tai ”Yhtiö”) englanninkielisen listalleottoesitteen, joka liittyy Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännellylle markkinalle.

Englanninkielinen listalleottoesite on saatavilla arviolta 1.7.2026 alkaen IQM:n sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.iqm.tech/.

Yhtiö jätti 29.6.2026 listalleottohakemuksen Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”) ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 3.7.2026 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n avoin ja modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa asiakkaille kvanttijärjestelmien omistamisen, hallinnan ja integroinnin suoraan omiin työnkulkuihinsa. IQM on perustettu vuonna 2018, sen pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja sillä on merkittäviä toimintoja Münchenissä, Saksassa. IQM:llä on yli 400 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sillä on yksi alan vahvimmista tuloksista käyttöönotetuissa kvanttijärjestelmissä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.