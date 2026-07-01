Correction: Abivax annonce la fixation du prix de l’Offre au public largement sursouscrite de 800 M$ (702 M€) d’American Depositary Shares
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