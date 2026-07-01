Esker reconnue comme Leader dans deux évaluations de référence sur l’automatisation de la comptabilité fournisseurs

Pour Esker, ces distinctions reflètent la pertinence de sa stratégie en matière d’IA et son engagement à aider les Directions Financières à gagner en efficacité, en visibilité et en contrôle.

Lyon, le 01 juillet 2026 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce avoir été distinguée dans deux évaluations de référence consacrées à l’automatisation de la comptabilité fournisseurs.

Ces distinctions interviennent alors que l’automatisation de la comptabilité fournisseurs s’impose comme un enjeu clé pour les Directions Financières.

Dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 for Accounts Payable Applications, Esker a été nommée Leader pour la deuxième année consécutive. Pour Esker, cette distinction reflète la solidité de son approche de l’automatisation de la comptabilité fournisseurs, depuis la capture des factures - quel que soit le format - jusqu’aux capacités d’IA agentique conçues pour accélérer et homogénéiser le traitement des exceptions.

Esker a également été reconnue comme Leader dans The Forrester Wave™: Accounts Payable Invoice Automation Software, Q2 2026. Dans son profil fournisseur, l’analyste met en avant la vision d’Esker, centrée sur le client, ainsi que la fluidité des échanges assistés par l’IA entre les utilisateurs internes et les fournisseurs dans les workflows de gestion des litiges. Selon le rapport, Esker constitue « une solution particulièrement adaptée aux organisations recherchant des workflows simplifiés et une expérience utilisateur fluide ».

Face à l’augmentation des volumes de factures, à la complexification des processus et à l’évolution des attentes vis-à-vis de la fonction finance, la comptabilité fournisseurs dépasse aujourd’hui son rôle traditionnel de traitement transactionnel pour devenir un levier plus stratégique de performance. Esker accompagne cette transformation en automatisant les tâches manuelles, en fluidifiant la gestion des exceptions et en connectant plus étroitement la comptabilité fournisseurs à l’ensemble des opérations financières.

« Nous pensons que ces distinctions reflètent la pertinence de notre stratégie en matière d’IA et notre engagement à aider les équipes comptabilité fournisseurs à répondre à des exigences en constante évolution », déclare Scott McDermott, Chief Financial Officer d’Esker.

« Alors que la comptabilité fournisseurs devient un levier de création de valeur de plus en plus stratégique pour la finance, nous restons concentrés sur notre mission : donner à la Direction Financière les moyens d’améliorer son agilité, sa visibilité et son contrôle grâce à l’automatisation, à l’intelligence et à des workflows connectés. »

Une comptabilité fournisseurs plus intelligente, connectée et proactive

La prochaine génération de la comptabilité fournisseurs reposera sur l’automatisation intelligente, des processus connectés, des interactions en langage naturel et une prise de décision plus proactive. Esker poursuit ses investissements dans l’IA agentique, l’aide à la décision intelligente et les processus financiers connectés afin de permettre aux organisations de gagner en rapidité, d’anticiper plus efficacement les exceptions, d’améliorer la performance de leur besoin en fonds de roulement (BFR) et de créer davantage de valeur à partir de leurs opérations financières.

Forrester ne cautionne aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service mentionné dans ses publications de recherche, et ne recommande à quiconque de choisir les produits ou services d’une entreprise ou d’une marque sur la base des notes figurant dans ces publications. Les informations sont fondées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent le jugement exprimé au moment de la publication et sont susceptibles d’évoluer. Ce rapport s’inscrit dans un ensemble plus large de ressources Forrester, comprenant des modèles interactifs, des cadres d’analyse, des outils, des données et l’accès à des conseils d’analystes. Pour en savoir plus, consultez les informations relatives à l’objectivité de Forrester.

Gartner, Magic Quadrant for Accounts Payable Applications, par Miles Onafowora et David Condon, publié le 18 juin 2026. Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre distinction. Les publications Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche et d’analyse métier et technologique de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des faits établis. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Dans le cadre de la facturation électronique en France, Esker est immatriculée Plateforme Agréée (PA) par la DGFiP. Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue

Claire Lefoulon – Tél. : +33 (0) 4 87 91 03 45

claire.lefoulon@esker.com

