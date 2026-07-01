Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin finalise l’acquisition de Tex Tech Industries

et renforce son activité Polymer Composite Solutions

Michelin a finalisé aujourd'hui l'acquisition du groupe Tex Tech, selon les conditions annoncées le 2 janvier 2026, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction.

Forte adéquation stratégique de Tex Tech avec les activités Polymer Composite Solutions , et partage d’un même engagement en faveur de l'innovation et des produits de haute qualité.

, et partage d’un même engagement en faveur de l'innovation et des produits de haute qualité. Acquisition financée par la trésorerie disponible, préservant ainsi la solide situation financière de Michelin.

Troisième acquisition majeure dans les Polymer Composite Solutions finalisée cette année, après celles de Cooley Group en janvier et de Flexitallic en avril.

Fondée en 1904 dans le Maine (États-Unis), Tex Tech Industries est l'un des principaux concepteurs et fabricants de produits textiles et tissus enduits spécialisés destinés à un large éventail d'industries et d'applications de niche.

La société a créé des solutions pour certaines des applications les plus exigeantes, notamment des systèmes de protection thermique pour les véhicules spatiaux, des matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, des textiles ignifuges pour les sièges d'avion et des tissus sur mesure pour les applications composites.

L’entreprise emploie 300 personnes et possède six usines (cinq aux États-Unis et une au Royaume-Uni). En 2025, Tex Tech a déclaré un chiffre d'affaires de 128 millions de dollars.

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