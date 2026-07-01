Technip Energies annonce la fin de son programme de rachat d’actions

Technip Energies (PARIS : TE) (la « Société ») annonce l’achèvement de son programme de rachat d’actions dont le lancement a fait l’objet d’un communiqué le 18 mars 2026.

Entre le 18 mars 2026 et le 30 juin 2026, la Société a acquis 4.246.851 actions propres (représentant 2,38% du capital social), pour un prix moyen par action de 36,64 euros.

Comme annoncé dans le communiqué du 18 mars 2026, les actions ainsi acquises seront affectées aux objectifs suivants : 1. Réduire le capital social par annulation d’actions propres ; 2. Satisfaire aux obligations de la Société au titre de plans d’intéressement en actions.

Les détails des opérations réalisées dans le cadre de ce programme de rachat d’actions sont disponibles sur le site internet de la Société : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.



Le contrat de liquidité a repris le 1er juillet 2026.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La Société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

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