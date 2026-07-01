Ubisoft nomme Christoph Hartmann à la tête de Creative House 2 et de son portfolio en expansion

PARIS — 1er Juillet 2026 — Ubisoft annonce aujourd’hui la nomination de Christoph Hartmann au poste de General Manager de la Maison de Création 2, l’une des Maisons de Création au cœur du nouveau modèle opérationnel d’Ubisoft.







La Maison de Création 2 rassemble des équipes et des marques d’Ubisoft qui se consacrent à proposer des expériences de jeu exigeantes, compétitives et coopératives, centrées sur le champ de bataille, avec notamment des franchises emblématiques et appréciées telles que Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s Ghost Recon et Tom Clancy’s Splinter Cell. March of Giants, le futur jeu d’arène de bataille en ligne multijoueur free-to-play (MOBA) acquis par Ubisoft en décembre, rejoint également Creative House 2. En tant que General Manager, Christoph Hartmann supervisera la direction stratégique de la Maison ainsi que le développement à long terme de son portefeuille.







« Christoph est exactement le type de leader dont nous avions besoin pour cette Maison de Création : un joueur passionné, dont la capacité à révéler le meilleur des équipes créatives et à construire des franchises durables n’est plus à démontrer », a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et CEO d’Ubisoft. « Son expérience à la fois dans le développement et l’édition, ainsi que son style de management, lui donnent une compréhension rare de ce qu’il faut pour créer de grands jeux. Je suis convaincu que Christoph permettra à nos équipes et à nos marques de franchir un nouveau cap, tout en renforçant leur lien avec les joueurs passionnés qui aiment ces franchises. »







Christoph Hartmann apporte plus de vingt ans d’expérience dans la création, le développement et la gestion d’organisations internationales dans le jeu vidéo, à la fois dans le développement et l’édition. Il a passé vingt ans chez Take-Two Interactive, où il a occupé plusieurs fonctions et cofondé 2K Games, dont il a été Président jusqu’en 2017. Durant cette période, il a dirigé des équipes à l’origine de franchises majeures telles que Borderlands, BioShock, Sid Meier’s Civilization, NBA 2K et XCOM, et a contribué aux premiers lancements de la franchise Grand Theft Auto. Plus récemment, il était Vice President d’Amazon Games, où il supervisait l’ensemble des activités liées aux jeux.







« Les talentueuses équipes de March of Giants, Massive, Ubisoft Montréal, Ubisoft Paris et Ubisoft Toronto ont un véritable savoir-faire en matière de création d’univers immersifs pour les joueurs. Avec la Maison de Création 2, nous voulons leur donner la structure, la vision et le soutien nécessaires pour aller plus loin, pour créer ces expériences intenses et inoubliables qui rappellent aux joueurs pourquoi ils aiment tant le jeu vidéo. C’est cette exigence qui fait naître les grands jeux, et c’est elle qui guidera notre travail. »







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