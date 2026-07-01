CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2026

Lille, le 01/07/ 2026

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre CRCAM NORD DE FRANCE et ODDO BHF SCA

Au titre du contrat de liquidité confié par CRCAM NORD DE FRANCE à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

16 374 titres

173 742,63 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

28 038 titres

364 954,76 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

1 346 Transactions à l'achat

1 088 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

103 874 titres et 2 992 607,63 euros à l'achat

103 756 titres et 2 955 495,99 euros à la vente

Pièce jointe