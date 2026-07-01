Nextensa et Promobe finalisent la cession de Stairs S.à r.l. à State Street Services Luxembourg

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION NON-RÉGLEMENTÉE

Luxembourg, le 1 juillet 2026, 17h55









Nextensa et Promobe, via leur joint-venture Grossfeld, finalisent la cession de Stairs S.à r.l. à State Street Services Luxembourg

Luxembourg, le 1 juillet 2026 - À la Cloche d'Or, le premier immeuble certifié BREEAM Outstanding au Luxembourg est désormais la propriété de State Street Services ; c’est la deuxième transaction immobilière de Grossfeld en 2026 à dépasser les 100 millions d'euros au Grand-Duché.





La transaction est officiellement conclue

Avec la finalisation de la cession de l'intégralité des parts sociales de Stairs S.à r.l., Grossfeld, joint-venture entre Nextensa et Promobe, transfère à State Street Bank Luxembourg la pleine propriété de l'immeuble Stairs, livré le 1er juillet 2026 dans le quartier de la Cloche d'Or. Une opération d'envergure qui constitue, pour Grossfeld, la deuxième transaction immobilière de l'année à franchir la barre des 100 millions d'euros.

Une première nationale : BREEAM Outstanding au Luxembourg

Stairs est un tournant pour l'immobilier luxembourgeois. Avec sa certification BREEAM Outstanding, il devient le premier bâtiment du pays à atteindre le plus haut niveau du référentiel environnemental reconnu à l'échelle internationale. Un résultat qui découle d’une exigence posée dès l'origine du projet.

Matériaux recyclables, toiture végétalisée, performance énergétique A+, certification WELL Gold pour la qualité de vie des occupants : chaque décision de conception a été guidée par une ambition ESG résolue. Stairs n'est pas seulement un immeuble performant, il est la démonstration qu'excellence architecturale et responsabilité environnementale se conjuguent désormais au plus haut niveau.

La Cloche d'Or : l'adresse de référence de l'immobilier d'entreprise

Le quartier Cloche d’Or offre un environnement idéal pour vivre et travailler. Développé selon les principes du New Urban Living, il combine performance énergétique, mixité fonctionnelle et qualité de vie. Sa certification DGNB Platinum témoigne de son engagement en faveur de la mobilité durable et de la qualité urbaine.

La présence du plus grand parc de la Ville de Luxembourg, du centre commercial Cloche d’Or, ainsi que l’accès direct au tramway et aux principaux axes routiers renforcent l’attractivité croissante d’un quartier qui continue d’attirer des acteurs de premier plan.

Grâce à l’approche durable adoptée par ses développeurs, le nouveau quartier Cloche d’Or a obtenu le plus haut niveau de certification, « Platinum », décerné par l’organisme allemand de référence DGNB

Grossfeld : un track-record sur les grandes opérations

Ce closing confirme la capacité de Grossfeld à conduire des opérations complexes à leur terme et à générer des transactions de premier plan sur le marché immobilier luxembourgeois. En franchissant une nouvelle fois la barre des 100 millions d'euros, Grossfeld consolide sa position d'acteur incontournable de l'immobilier d'entreprise au Luxembourg.

Stairs - en bref

Localisation : Cloche d'Or, Luxembourg-Ville - à l'intersection des deux boulevards principaux

Superficie : 9 999 m²

Niveaux : 1 rez-de-chaussée + 11 étages

Espaces de travail : 975 postes

Certifications : BREEAM Outstanding (1er immeuble au Luxembourg) · WELL Gold · Énergie A+

Parking : 52 places en sous-sol

Architecte : Moreno Architecture et Associés (Stefano Moreno)

Promoteur : Grossfeld - joint-venture entre Promobe et Nextensa

Propriétaire : State Street Bank Luxembourg

Closing : Juillet 2026





Pour plus d’informations:

Nextensa

Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier, réputé pour ses projets d’envergure tels que le site Tour & Taxis et Bel Towers à Bruxelles. Spécialisée dans l’expansion et la régénération urbaines, Nextensa transforme les espaces en quartiers dynamiques et innovants. Membre de la holding Ackermans & van Haaren (Euronext), elle allie expertise technique et vision stratégique pour contribuer activement au développement urbain durable.

Promobe

Promoteur immobilier basé au Luxembourg depuis plus de 40 ans, Promobe se distingue par son engagement sans faille en faveur de la qualité de vie. Spécialisé dans le développement de biens immobiliers de bureaux, de commerces et de logements, Promobe crée des environnements urbains contemporains, fonctionnels et exceptionnels.

Acteur clé du développement du quartier de la Cloche d’Or, l’un des pôles urbains les plus dynamiques et les plus prisés du Grand-Duché, Promobe s’est imposé comme un promoteur de premier plan au Luxembourg, réalisant des projets où élégance, innovation et qualité de vie se rencontrent.

Grossfeld

Grossfeld, une joint-venture entre Promobe et Nextensa, est l’acteur de premier plan dans le développement du quartier mixte de la Cloche d’Or. Depuis plus de 20 ans, Grossfeld façonne ce projet ambitieux, transformant la Cloche d’Or en un véritable pôle urbain combinant logements, bureaux, commerces, restaurants et espaces verts. Ce quartier a été conçu pour offrir une qualité de vie optimale, avec des infrastructures modernes, d’excellentes liaisons de transport et la proximité immédiate de tous les services essentiels. La Cloche d’Or incarne ainsi une nouvelle façon de vivre la ville, où confort, commodité et dynamisme économique se rejoignent.

NEXTENSA

Michel Van Geyte - Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu

PROMOBE

Anne Clarenne - Group Marketing & Communications Officer

+352 367381-1 - anne.clarenne@promobe.lu

GROSSFELD (Promobe & Nextensa joint venture)

Patrick Labey - Manager

+352 248393-1 -patrick.labey@grossfeld.lu

Pièces jointes