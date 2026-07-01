ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué sur l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC
Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros
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Bruxelles, le 1er juillet 2026,
Communiqué de presse relatif à l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026
L’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 juin 2026 a notamment :
- Approuvé le rapport de rémunération pour l’exercice social clôturé́ au 31/12/2025 ;
- Approuvé les comptes annuels de l’exercice social clôturé́ au 31/12/2025, en ce compris l’affectation du résultat ;
- Donné décharge aux Administrateurs et au commissaire de toute responsabilité́ résultant de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clôturé́ au 31/12/2025 ;
- Pris connaissance du décès de Monsieur Jean FOURNIER, administrateur et constaté la fin de son mandat en date du 23 juin 2025 ;
- Renouvelé le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029 ;
- Décidé́ d’octroyer aux Administrateurs, à titre de rémunération pour l’exercice 2026, une somme globale de 15.000 EUR à repartir librement par le Conseil d’Administration entre ses membres.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Société́ (contact@adcsiic.eu).
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